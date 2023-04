Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Wie­der­hol­te Tierquälerei

Dörf­les-Esbach. Seit dem Sep­tem­ber 2022 dran­gen bis dato unbe­kann­te Täter ins­ge­samt drei­mal in einen Gar­ten, Am Hang, in Dörf­les-Esbach ein und töte­ten alle dar­in gehal­te­nen Hüh­ner und Gänse.

Bis heu­te wur­den somit ins­ge­samt 75 Hüh­ner und zwei Gän­se getö­tet. Letzt­ma­lig fand der Eigen­tü­mer am 12.04.2023, gegen 03:00 Uhr, sei­ne 25 Hüh­ner tot im Gar­ten. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf mitt­ler­wei­le 1200.- Euro. Die PI Coburg hat die Ermitt­lun­gen in Sachen Ver­ge­hen Tier­schutz­ge­setz und Sach­be­schä­di­gung aufgenommen.

Sach­dien­li­che Hin­wie­se nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Sach­be­schä­di­gung

Coburg. Ein bis dato unbe­kann­ter Täter trat am Sonn­tag, 16.04.23, gegen 05:00 Uhr, aus uner­find­li­chen Grün­den, die Schei­be der Haus­ein­gangs­tü­re, eines Mehr­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses in der Lau­te­rer Stra­ße ein. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 2000.- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wie­se nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

E‑Bike-Fah­rer ver­letzt sich bei Fahr­rad­sturz schwer

SEß­LACH, DIE­TERS­DORF, LKR. COBURG. Mit schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen brach­te der Ret­tungs­dienst am Sonn­tag­nach­mit­tag einen 62-Jäh­ri­gen nach einem Fahr­rad­sturz in ein Klinikum.

Der Mann aus dem Land­kreis Coburg war am Sonn­tag um 15.15 Uhr mit sei­nem Pedelec im Bin­zig­weg unter­wegs. Aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che stürz­te der Rad­fah­rer ohne Fremd­ein­wir­kung und zog sich schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen und eine Schul­ter­frak­tur zu. Einen Fahr­rad­helm trug der E‑Biker nicht. Der Ret­tungs­dienst brach­te den Mann in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums. Den Sach­scha­den am E‑Bike schät­zen die Beam­ten auf 100 Euro.

Der Cobur­ger Poli­zei bit­tet Zeu­gen, die das Unfall­ge­sche­hen mit­be­kom­men haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -