Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

47-Jäh­ri­ger ver­sucht Schau­fen­ster­schei­be einzuschlagen

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, kurz vor Mit­ter­nacht, wur­de in der Lan­gen Stra­ße ein 47-jäh­ri­ger Mann dabei beob­ach­tet, wie er vor einer Gast­stät­te einen Blu­men­ka­sten von der Fen­ster­bank nahm und damit die Schau­fen­ster­schei­be eines gegen­über­lie­gen­den Cafes ein­schla­gen woll­te. Ein Sach­scha­den ist glück­li­cher­wei­se nicht ent­stan­den. Der 47-Jäh­ri­ge muss sich den­noch wegen eines ver­such­ten Dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Unbe­kann­ter ent­wen­det von Bau­stel­le Kies

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh, gegen 03.00 Uhr, wur­de in der Haupts­moor­stra­ße der Fah­rer eines roten VW Cad­dy dabei beob­ach­tet, wie er in eine Bau­stel­le fuhr und dort mit einer Schau­fel in zwei Pla­stik­ki­sten Bau­kies ein­lud. Anschlie­ßend fuhr der Mann weg und konn­te trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung nicht mehr auf­ge­spürt werden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von knapp 71.000 Euro und ein leicht­ver­letz­ter VW-Fah­rer sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Sonn­tag, gegen 16.20 Uhr, an der Kreu­zung Münch­ner Ring in Fahrt­rich­tung Ber­li­ner Ring ereig­net hat­te. Die Ursa­che hier­für war, dass eine 66-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin das Rot­licht miss­ach­te­te, zunächst gegen eine Polo-Fah­rer stieß und anschlie­ßend noch ein Ver­kehrs­schild beschä­dig­te. Bei­de Autos waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten durch Abschlepp­dien­ste gebor­gen werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Haupts­moor­stra­ße wur­de zwi­schen Sams­tag­abend, 20.00 Uhr und Sonn­tag, 18.15 Uhr, der lin­ke Außen­spie­gel eines dort gepark­ten schwar­zen Audi abge­fah­ren. Der bis­lang noch unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro an.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Klein­kraft­rad hat­te kei­ne Ver­si­che­rung und Fah­rer war betrunken

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, um 10.40 Uhr, fiel auf dem Rad­weg am Ber­li­ner Ring ein Klein­kraf­t­rad­fah­rer auf, der an sei­nem Fahr­zeug kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen hat­te und zu schnell fuhr. Bei der Kon­trol­le des 56-Jäh­ri­gen stell­te sich her­aus, dass die­ser nicht im Besitz eines Füh­rer­schei­nes oder Mofa­prüf­be­schei­ni­gung ist. Zudem roch er nach Alko­hol, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Das Klein­kraft­rad wur­de von der Poli­zei sichergestellt.

48-jäh­ri­ger war mit ent­stem­pel­ten Auto unterwegs

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, kurz nach 22.00 Uhr, wur­de in der Kärn­ten­stra­ße ein Hyun­dai-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, weil die Kenn­zei­chen ent­stem­pelt waren. Wie sich her­aus­stell­te, wur­de das Fahr­zeug bereits im Novem­ber letz­ten Jah­res außer Betrieb gesetzt, wes­halb die Poli­zei die bei­den Kenn­zei­chen sicher­stell­te. Der 48-jäh­ri­ge Mann muss sich wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

BIR­KACH. Unbe­kann­te lösten am Sams­tag, zwi­schen 2 Uhr und 15.30 Uhr, von einem im Mar­ter­weg abge­stell­ten Wohn­mo­bil vier von fünf Rad­mut­tern am lin­ken Vorderreifen.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

HIRSCHAID. Unter Alko­hol­ein­fluss setz­te sich am Sonn­tag­abend ein 56-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Pkw, VW Pas­sat, und geriet kurz vor 19 Uhr in der Orts­stra­ße „Leim­hüll“ in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Da den Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen­weh­te, folg­te ein Alcotest. Die­ser ver­lief posi­tiv und erbrach­te einen Wert von 0,62 Pro­mil­le. Dar­auf­hin unter­sag­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten sofort die Wei­ter­fahrt und stell­ten die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher.

Der „Alko­hol­sün­der“ muss nun mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

HIRSCHAID. Einer Poli­zei­strei­fe fiel am Sonn­tag­abend, gegen 21.15 Uhr, in der Maxi­mi­li­an­stra­ße ein Rad­fah­rer auf, der ohne Beleuch­tung unter­wegs war. Bei der dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Kon­trol­le des Rad­lers bemerk­ten die Beam­ten zudem star­ken Mari­hua­na-Geruch. Der 23-Jäh­ri­ge gab bei der Befra­gung an, kurz vor der Kon­trol­le einen Joint kon­su­miert zu haben. Der ange­rauch­te Joint konn­te bei ihm auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Am Auto­bahn­kreuz bei Näs­se zu schnell in der Kurve

Gun­dels­heim. Am Sonn­tag­nach­mit­tag fuhr der 29-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Am Bam­ber­ger Kreuz wech­sel­te er auf den Ast zur A73 Rich­tung Suhl. In der stei­len Kur­ve hat­te er aber sei­ne Geschwin­dig­keit viel zu hoch gewählt. Auf­grund der regen­nas­sen Fahr­bahn ver­lor er die Kon­trol­le über sein Auto und krach­te in die lin­ke Außen­schutz­plan­ke. Er blieb unver­letzt, aber der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

E‑Scooter Fah­rer mit 1,8 Pro­mil­le unterwegs

Bam­berg. Gut gela­den hat­te am frü­hen Sonn­tag­mor­gen der 48-jäh­ri­ge Fah­rer eines E‑Scooters, als die­ser in Gau­stadt von einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Die­ser war ihnen gleich durch sei­ne auf­fäl­li­gen Schlan­gen­li­ni­en auf­ge­fal­len, da er kei­nen Meter auf dem Gefährt in gera­der Rich­tung fah­ren konn­te. Ein frei­wil­li­ger Alko­hol­test zeig­te bei ihm dann schließ­lich 1,8 Pro­mil­le Alko­hol. Eine Blut­ent­nah­me war unum­gäng­lich und er muss­te sei­nen Weg danach auch zu Fuß fort­set­zen. Es folgt ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Wegen Dro­gen kei­nen Füh­rer­schein mehr, aber trotz­dem unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

Forch­heim. Am spä­ten Sonn­tag­abend war der 20-jäh­ri­ge Fah­rer eines Fiat am Auto­bahn­kreuz Forch­heim-Nord mit auf­fäl­li­ger Fahr­wei­se unter­wegs. Dies fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei auf, die ihn prompt einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zog. Als die Fahr­zeug­tür geöff­net wur­de, stieg den Beam­ten sofort ein star­ker Mari­hua­na-Geruch in die Nase. Der jun­ge Mann räum­te sogar ein, dass er auf­grund einer ver­gan­ge­nen Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss gar kei­nen Füh­rer­schein mehr besitzt und vor kur­zem auch wie­der Can­na­bis kon­su­miert habe. Er zeig­te auch star­ke dro­gen­ty­pi­schen Auf­fäl­lig­kei­ten und es ging somit direkt wei­ter zur Blut­ent­nah­me. Die Wei­ter­fahrt war natür­lich been­det, da der Bei­fah­rer eben­falls unter Dro­gen­ein­fluss stand und das Auto wohl auch unbe­fugt benutzt wor­den war. Dies­be­züg­lich wer­den noch wei­te­re Ermitt­lun­gen geführt. Bei dem 18-jäh­ri­gen Bei­fah­rer wur­de auch noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Bei­de jun­ge Män­ner erwar­ten nun Straf­an­zei­gen wegen Dro­gen­be­sitz und der Fah­rer zusätz­lich Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und unbe­fug­ter Gebrauch eines Kraft­wa­gens, sowie ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de auf einem Anwoh­ner­park­platz in der Rosen­gas­se, der Ford eines 58-jäh­ri­gen Man­nes an der vor­de­ren Stoß­stan­ge von einem Unbe­kann­ten beschä­digt. Ver­mut­lich ent­stand der Scha­den in Höhe von 1500 Euro beim Ran­gie­ren. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Sonn­tag­nach­mit­tag teil­ten meh­re­re Pas­san­ten einen Pkw mit, der mit durch­dre­hen­den und quiet­schen­den Rei­fen auf dem Kun­den­park­platz meh­re­rer Geschäf­te in der Kraft­werk­stra­ße auf und ab fah­re. Die ver­stän­dig­ten Beam­ten konn­ten das Fahr­zeug mit der beschrie­be­nen Fahr­wei­se fest­stel­len und einer Kon­trol­le unter­zie­hen. Den 27-jäh­ri­gen Fah­rer erwar­tet nun ein Buß­geld in Höhe von 180.- EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ken gefahren

LICH­TEN­FELS. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge infor­mier­te am spä­ten Sonn­tag­abend die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels, dass er beob­ach­te­te, wie ein deut­lich ange­trun­ke­ner Mann ein Lokal ver­ließ und anschlie­ßend mit sei­nem Klein­wa­gen davon­fuhr. Der 59-Jäh­ri­ge konn­te kur­ze Zeit spä­ter an sei­ner Wohn­an­schrift ange­trof­fen wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­test erbrach­te das Ergeb­nis von 1,34 Pro­mil­le, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durch­ge­führt und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt wur­de. Er wird sich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten müssen.

Schwarz­ang­ler erwischt

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend fiel einem Anwoh­ner auf, dass sich an den Fisch­wei­hern in der Cobur­ger Stra­ße, Höhe Schney, meh­re­re Per­so­nen mit Taschen­lam­pen auf­hiel­ten. Bei der Nach­schau durch meh­re­re Poli­zei­strei­fen konn­ten ins­ge­samt drei Per­so­nen ange­trof­fen wer­den, die gera­de in Rich­tung des Park­plat­zes lie­fen. Sie gaben zunächst an, ledig­lich einen Spa­zier­gang gemacht zu haben. Bei einer Nach­schau konn­ten die Poli­zei­be­am­ten schließ­lich in einem Gebüsch zwei Ruck­säcke mit Angel­aus­rü­stung und Angeln fest­stel­len. Von einer der Angeln führ­te noch die Schnur in den Wei­her. Schließ­lich gaben zwei der Män­ner an, dass es sich bei den auf­ge­fun­de­nen Sachen um ihr Eigen­tum han­delt. Eine ent­spre­chen­de Anzei­ge, u.a. wegen Dieb­stahls, wur­de erstattet.