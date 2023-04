Die Wan­de­rung fin­det am Sonn­tag, den 07.05.2023 statt. Wir tref­fen uns am Wan­der­park­platz des Veits­ber­ges (Ans­berg) um 13.00 Uhr. Die­ser ist nach Dit­ters­brunn auf der rech­ten Sei­te. Anschlie­ßend spa­zie­ren wir zum Berg hin­auf, wo wir die Kir­che besich­ti­gen und die schö­ne Land­schaft genie­ßen wer­den. Zum Abschluss ist eine Ein­kehr in Dit­ters­brunn geplant.

Eine Anmel­dung ist zwin­gend unter 09561/769‑2141 (Frau Sen­ger) erforderlich.