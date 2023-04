„Fak­ten statt Fake – Lass dir nix weis­ma­chen!“ – Anmel­de­ver­fah­ren star­tet heu­te mit bay­ern­wei­tem Referentenpool

Die Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung MdL­Gud­run Bren­del-Fischer (CSU, Bay­reuth) geht heu­te mit ihrem Pro­jekt „Fak­ten statt Fake – Lass dir nix weis­ma­chen!“ an den Start. Schul­klas­sen und Jugend­grup­pen kön­nen ihr Inter­es­se an einem Work­shop-Ange­bot auf der Home­page der Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten anmel­den. „Wir ver­mit­teln zwi­schen Refe­ren­ten und Inter­es­sier­ten. Den Nut­zern ent­ste­hen kei­ne Kosten“, so die Beauftragte.

„In mei­ner Funk­ti­on als Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te set­ze ich 2023 den Schwer­punkt auf die Stär­kung des inter­re­li­giö­sen Dia­logs und der Ras­sis­mus-Prä­ven­ti­on. Hier­für kön­nen wir erfah­re­ne Exper­ten anbie­ten, die Jugend­li­che alters­ge­recht anspre­chen und sie fit machen, Fake News zu erken­nen und Vor­ur­tei­le kri­tisch zu hin­ter­fra­gen. Das ist mir beson­ders wichtig.“

Die auf­ge­führ­ten Part­ner beru­hen auf Emp­feh­lun­gen der Koor­di­nie­rungs­stel­le „Schu­le ohne Ras­sis­mus – Schu­le mit Cou­ra­ge“ in Bay­ern. Dazu ent­ste­hen Video­clips und Pod­casts, die in den Work­shops ein­ge­setzt wer­den sol­len. Die ersten sind bereits verfügbar.

Die Schu­len und Jugend­grup­pen wer­den zeit­nah über die Details infor­miert. Die Maß­nah­me ist Teil der Kam­pa­gne „Ver­eint in Viel­falt – geschlos­sen gegen Ras­sis­mus“. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie auf der Home­page der Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten.