Poli­zei sucht Zeugen

GEFREES, LKR. BAY­REUTH. Am Sonn­tag­abend sorg­te der Brand eines Gar­ten­hau­ses in Gefrees für einen Ein­satz von Poli­zei und Feu­er­wehr. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen wegen Brand­stif­tung über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Zeu­gen wähl­ten am Sonn­tag, 17.45 Uhr, den Not­ruf, als sie Feu­er in einer Klein­gar­ten­an­la­ge in der Metz­lers­reu­ther Stra­ße in Gefrees bemerk­ten. Rund 25 Kräf­te der Feu­er­wehr Gefrees und eine Strei­fe der Poli­zei Bay­reuth-Land eil­ten zum Brand­ort. Trotz aller Bemü­hun­gen brann­te die Gar­ten­hüt­te voll­stän­dig nie­der. Der Sach­scha­den beläuft sich auf knapp tau­send Euro.

Inzwi­schen hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die Ermitt­lun­gen wegen Brand­stif­tung gegen unbe­kann­te Täter auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bay­reuth zu melden.