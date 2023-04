Nur noch fünf Tage, dann ver­wan­delt sich Kulm­bach nach drei Jah­ren Pau­se wie­der in ein Biker-Mek­ka. Unter dem Mot­to „Ankom­men statt umkom­men“ wer­den am 22. und 23. April tau­sen­de Motor­rad­fah­rer zur 20. Auf­la­ge der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt erwar­tet. Enga­gier­tes Ziel des Biker-Events ist es, alle Ver­kehrs­teil­neh­mer für ein ver­ant­wor­tungs­vol­les Ver­hal­ten im Stra­ßen­ver­kehr zu sen­si­bi­li­sie­ren. Auf wel­che High­lights sich Besu­cher in die­sem Jahr freu­en kön­nen, das ver­rie­ten die Ver­an­stal­ter bei einem gemein­sa­men Mediengespräch.

„Der Grund­ge­dan­ke, eine Ver­an­stal­tung für Motor­rad­fah­rer unter das The­ma der Ver­kehrs­si­cher­heit zu stel­len, wur­de 1999 gebo­ren“, erin­nert sich Mar­kus Stod­den, Vor­stands­spre­cher der Kulm­ba­cher Braue­rei AG. „Der Anstoß, um die Motor­rad­stern­fahrt zu einem grö­ße­ren Event zu machen, kam 2000 direkt vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um. Seit 2001 fin­det das Biker-Event jähr­lich statt und wur­de Jahr für Jahr ste­tig wei­ter­ent­wickelt. Heu­te zählt es zu einem der größ­ten Motor­rad­tref­fen in Süd­deutsch­land.“ In den letz­ten drei Jah­ren muss­te die Ver­an­stal­tung lei­der Coro­na bedingt aus­set­zen. Umso grö­ßer ist nun die Freu­de. „Über die Jah­re hin­weg ist die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt zu einer Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung gewor­den. Des­we­gen hat­te in den letz­ten Jah­ren schon etwas in Kulm­bach gefehlt, umso mehr freu­en wir uns auf das dies­jäh­ri­ge Biker-Event“, führt Mar­kus Stod­den fort.

Sen­si­bi­li­sie­rung für mehr Sicher­heit im Straßenverkehr

Dass Prä­ven­ti­ons­ar­beit nach wie vor eine essen­zi­el­le Rol­le im Stra­ßen­ver­kehr spielt, zeigt die Ver­kehrs­un­fall­sta­ti­stik beson­ders deut­lich. Ober­fran­kens Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes erklärt: „Beim Motor­rad­fah­ren lie­gen Fas­zi­na­ti­on und Risi­ko eng bei­ein­an­der. Im ver­gan­ge­nen Jahr waren moto­ri­sier­te Zwei­rad­fah­rer 651-mal an Ver­kehrs­un­fäl­len betei­ligt. Das ist ein Anstieg um 18 Pro­zent zum Vor­jahr. Lei­der erla­gen elf Motor­rad­fah­rer ihren schwe­ren Ver­let­zun­gen auf Ober­fran­kens Stra­ßen. Damit war rund jeder vier­te Ver­kehrs­un­fall­to­te in der Regi­on ein Motor­rad­fah­rer. Um schwe­re Ver­kehrs­un­fäl­le mit Motor­rä­dern zu ver­hin­dern, bedarf es viel­fäl­ti­ger prä­ven­ti­ver und repres­si­ver Maßnahmen.“

Für Biker ist es beson­ders wich­tig sich nach dem Win­ter aus­rei­chend Zeit zum „Warm­fah­ren“ zu neh­men. Denn vie­le über­schät­zen ihre fah­re­ri­schen Fer­tig­kei­ten zum Start in die neue Motor­rad­sai­son und ver­ur­sa­chen folg­lich, ins­be­son­de­re wäh­rend der Früh­lings­mo­na­te, Ver­kehrs­un­fäl­le. „Fahr­si­cher­heits­trai­nings sind ein wich­ti­ger Bau­stein der Prä­ven­ti­on und damit die Grund­la­ge für eine unfall­freie Motor­rad­sai­son“, so Tre­bes weiter.

Ler­nen, Spaß haben und gewinnen!

„Eine Mög­lich­keit, sich zum Start in die neue Motor­rad­sai­son warm­zu­fah­ren, bie­tet der Geschick­lich­keits-Par­cours, den wir zum ersten Mal im Rah­men der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt ver­an­stal­ten“, sagt Johan­nes Schal­ler, Mit­or­ga­ni­sa­tor des Kulm­ba­cher Biker-Tref­fens sei­tens der Kulm­ba­cher Braue­rei. Auf dem Gelän­de hin­ter dem Mark­gra­fen Geträn­ke­markt kön­nen inter­es­sier­te Biker an bei­den Tagen ihr Kön­nen unter Beweis stel­len. Die Teil­nah­me ist kosten­los und eine Vor­anmel­dung nicht nötig. „Und das Beste: Unter allen Teil­neh­mern wer­den hoch­wer­ti­ge Prei­se ver­lost. Etwa Motor­rad­hel­me der Mar­ke SHO­EI, oder auch ein iPad sowie VIP-Tickets für die Motor­rad-Welt­mei­ster­schaft MotoGP, gespon­sert durch TÜV und DEKRA“, so Schal­ler weiter.

An alle Ver­kehrs­teil­neh­mer gedacht

Dar­über hin­aus wer­den an der Kulm­ba­cher Stern­fahrt in gewohn­ter Manier viel­fäl­ti­ge Info- und Akti­ons­stän­de ange­bo­ten, die spe­zi­ell auf Biker abge­stimmt sind. Dazu zäh­len unter ande­rem The­men wie Air­bag-Westen, getun­te Bikes oder Elektromotoräder.

Auch die Unfall­sze­na­ri­en haben sich im Lau­fe der Jah­re zu einem wich­ti­gen Bau­stein der Prä­ven­ti­ons­ar­beit eta­bliert. „Neu ist in die­sem Jahr bei­spiels­wei­se das Sze­na­rio eines Unfalls mit einem Trak­tor. Vor allem Motor­rad­fah­rer lie­ben die meist kur­vi­gen Land­stra­ßen. Doch hier sind auch ver­mehrt Trak­to­ren unter­wegs, die an ein­mün­den­den Wald­we­gen eine gro­ße Gefah­ren­quel­le dar­stel­len“, erklärt Schal­ler. „Was die Kulm­ba­cher Stern­fahrt schon immer aus­macht, ist, dass auch alle ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer the­ma­tisch mit­ein­be­zo­gen wer­den. So etwa bei dem dies­jäh­ri­gen Unfall­sze­na­rio“, führt Schal­ler wei­ter aus. „Zwar liegt der Schwer­punkt auf Motor­rad­fah­rern, aber jeder Auto- oder LKW-Fah­rer hat­te auch schon mal einen lang­sam fah­ren­den Trak­tor vor sich, bei dem man geha­dert hat­te, ob ein Über­hol­ma­nö­ver nicht zu gefähr­lich sei.“

Zahl­rei­che Stän­de grei­fen vie­le wei­te­re The­men auf eine unter­halt­sa­me Wei­se auf. Dazu zählt ein Auf­prall- oder Über­schlags­si­mu­la­tor, For­mel-1-Renn­si­mu­la­tor oder ein Licht­tun­nel, der es anschau­lich macht, wie stark unter­schied­li­che Klei­dung das recht­zei­ti­ge Erken­nen von Ver­kehrs­teil­neh­mern beeinflusst.

Geson­der­ter Kin­der­be­reich mit viel­fäl­ti­gen Attraktionen

Auch für die klein­sten Ver­kehrs­teil­neh­mer war­ten zahl­rei­che Attrak­tio­nen in einem extra geschaf­fe­nem Kin­der­be­reich. Hier erwar­ten die klei­nen Besu­cher der Motor­rad­stern­fahrt bei­spiels­wei­se die belieb­te Blit­zer-Ram­pe, das Pup­pen­thea­ter, ein Kin­der-Ver­kehrs­quiz der ober­frän­ki­schen Poli­zei mit tol­len Prei­sen, ein Tret­au­to-Par­cours oder auch ver­schie­de­ne Spiel­sta­tio­nen des THW. Kom­plet­tiert wird der Kin­der­be­reich durch Klas­si­ker, wie einer Hüpf­burg, Kin­der-Tat­too, einer Kin­der­eisen­bahn, Bob­by­cars oder auch einer Fuß­ball-Tor­wand. Alles in allem wird so ein abwechs­lungs­rei­ches Ange­bot für Fami­li­en mit Kin­dern gebo­ten – das Gan­ze natür­lich bei frei­em Eintritt.

Genuss für alle Sinne

Das Rah­men­pro­gramm brach­te im wei­te­ren Ver­lauf der Pres­se­kon­fe­renz Hol­ger Schmidt, Lei­ter Mar­ke­ting der Kulm­ba­cher Braue­rei AG, auf den Punkt: „Die dies­jäh­ri­ge Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt rockt!“ Sechs Bands wer­den an Sams­tag, 22. April, und Sonn­tag, 23. April, auf dem Gelän­de der Kulm­ba­cher Braue­rei für Festi­val­stim­mung sor­gen. „Ob Hard­rock, Pop-Punk oder Clas­sic Rock – alle Facet­ten der Rock­mu­sik wer­den abge­deckt. Somit ist für jeden Geschmack sicher­lich das Rich­ti­ge dabei“, führt Schmidt aus. „Wich­tig war uns neben der Qua­li­tät der Bands auch, dass wir auch unse­ren regio­na­len Bands die Büh­ne bie­ten.“ So dür­fen sich Besu­cher am Sams­tag auf gro­ße und bekann­te Bands, wie „Bon­fi­re“ oder die „Rock Anten­ne Band“ freu­en, wie auch auf unse­re Kulm­ba­cher Bands wie „Adre­na­li­ze“ oder „If we last“, die auf jeden Fall das Poten­ti­al für gro­ße Büh­nen haben. Am Sonn­tag wird der tra­di­tio­nel­le Motor­rad­got­tes­dienst mit Beglei­tung von „D.I.E.B.A.N.D.“ statt­fin­den. Zum Abschluss der Stern­fahrt wer­den die „City Rockers“ aus Scheß­litz einheizen.

„Weil so viel Unter­hal­tung hung­rig und dur­stig macht, haben wir natür­lich auch in die­sem Jahr ein abwechs­lungs­rei­ches kuli­na­ri­sches Ange­bot orga­ni­siert“, ver­rät Schmidt. „Von tra­di­tio­nel­len Schman­kerln, wie Kulm­ba­cher Brat­wür­sten, über Piz­za, Bur­ger oder mexi­ka­ni­sche Gerich­te – es wird für jeden Geschmack etwas Pas­sen­des geben.“

Moto­ri­siert ange­rei­ste Gäste und Biker müs­sen selbst­ver­ständ­lich nicht auf ech­ten Bier­ge­nuss in der heim­li­chen Haupt­stadt des Bie­res ver­zich­ten. In dem groß­zü­gig ange­leg­ten Bier­gar­ten wer­den neben KULM­BA­CHER Edel­herb Alko­hol­frei, auch Mönchs­hof Naturtrüb’s, Mönchs­hof Natur Rad­ler 0,0% alko­hol­frei und KAPU­ZI­NER Alko­hol­frei ange­bo­ten. Damit kommt jeder Bier­lieb­ha­ber auf sei­ne Kosten – ganz ohne Alkohol.

Wei­te­re Infos zum Pro­gramm gibt es unter www​.motor​rad​stern​fahrt​.de