„Ver­ei­ne wer­den nicht im Regen stehengelassen“

Neben einer dop­pel­ten Ver­eins­pau­scha­le kön­nen sich alle Ver­ei­ne auf eine wei­te­re Unter­stüt­zung freu­en: Der Frei­staat Bay­ern hat ein Pro­gramm für einen all­ge­mei­nen Ener­gie­preis­zu­schuss beschlos­sen. Dar­auf macht der Stadt­ver­band für Sport auf­merk­sam. Betrof­fen sind alle Ver­ei­ne mit erhöh­ten Kosten bei eige­nen Sport­stät­ten, Ver­eins­gast­stät­ten, erhöh­te Nut­zungs­ent­gel­te für Sport­stät­ten Drit­ter. Als Grund­la­ge dient ein Ver­gleich der Kosten des Jah­res 2021 gegen­über die­sem Jahr. Anträ­ge kön­nen die Ver­ei­ne bis 15. Mai an die Stadt Bam­berg, Amt für Bil­dung, Schu­len und Sport, Maxi­mi­li­ans­platz 3, 96047 Bam­berg, senden.

Mar­kus Haber­mey­er, Vor­stands­mit­glied des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Ich fin­de es sehr gut, dass die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung die Ver­ei­ne hier nicht im Regen ste­hen lässt, son­dern in Sachen gestie­ge­ne Ener­gie­ko­sten unter­stützt. Die Ver­ei­ne lei­sten einen gro­ßen Dienst in unse­rer Gesell­schaft. Da steht es außer Fra­ge, dass man sie in schwie­ri­gen Zeit, in denen vor allem erhöh­te Kosten auf alle zukom­men, unter­stützt. Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann hat die­sen Vor­schlag bereits bei unse­rer Ver­an­stal­tung anläss­lich des Ehren­am­tes als gute Idee mit­ge­nom­men und nun mit dafür gesorgt, dass der Vor­schlag in die Tat umge­setzt wird.“ Zur Erin­ne­rung: Zum Tag des Ehren­am­tes hat­te der Stadt­ver­band Anfang Dezem­ber letz­ten Jah­res zu einer öffent­li­chen Podi­ums­dis­kus­si­on mit dem Innen­mi­ni­ster gela­den, die sehr gut ankam. Fast zwei Stun­den, und damit etwa 30 Minu­ten län­ger als vor­ge­se­hen, stell­te sich unter ande­rem Joa­chim Herr­mann den vie­len Fra­gen der Gäste.

Die Aus­zah­lung des Zuschus­ses erfolgt in die­sem Jahr pau­schal in maxi­ma­ler Höhe von 80 % der ein­fa­chen zu gewäh­ren­den Ver­eins­pau­scha­le. Der Nach­weis über die gestie­ge­nen Ener­gie­ko­sten sind dann bis zum näch­sten Jahr mit Stich­tag 30. April 2024 nach­zu­wei­sen. Die zu viel aus­ge­zahl­ten Mit­tel wer­den dann von der Stadt Bam­berg mit der kom­men­den Ver­eins­pau­scha­le 2024 ver­rech­net bzw. zurückgefordert.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de