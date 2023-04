Am 15. April fand das Repa­ra­tur-Café von Forch­heim for Future noch ein­mal im Pfarr­zen­trum Ver­klä­rung Chri­sti statt. Auch dies­mal waren die Ter­mi­ne Wochen im Vor­aus aus­ge­bucht. Das Spek­trum der gebrach­ten Gerä­te ging von einer elek­tri­schen Zahn­bür­ste über diver­se Unter­hal­tungs­elek­tro­nik und Küchen­ge­rä­te bis zu einem Kin­der­fahr­rad. Etwa die Hälf­te der Gerä­te konn­te erfolg­reich repa­riert wer­den und kann nun wei­ter benutzt wer­den und so wert­vol­le Res­sour­cen geschont und Ener­gie gespart werden.

Das Repa­ra­tur-Café will kei­ne Kon­kur­renz zu irgend­wel­chen Fir­men sein, zumal es kaum Fir­men gibt, die der­ar­ti­ge Repa­ra­tu­ren über­haupt aus­füh­ren (kön­nen). Die hier täti­gen Repa­rie­rer set­zen ihre Erfah­rung und ihr Kön­nen ehren­amt­lich ein, um eine nach­hal­ti­ge Lebens­wei­se zu för­dern und den Din­gen eine län­ge­re Nut­zungs­dau­er zu ermög­li­chen. Die Repa­ra­tu­ren sind (bis auf benö­tig­te Ersatz­tei­le) kosten­los und auf Spendenbasis.

Nach­dem Forch­heim for Future jetzt das Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 ange­mie­tet hat, wird das Repa­ra­tur-Café dort­hin umzie­hen und am 6. Mai dort das erste Mal statt­fin­den, wobei auch die­se Ter­mi­ne bereits aus­ge­bucht sind. Doch nun wird jeweils am ersten und drit­ten Sams­tag im Monat von 10–13 Uhr ein Repa­ra­tur-Café ange­bo­ten wer­den. Übri­gens fin­det zusätz­lich das von der Natur­strom AG orga­ni­sier­te Repair­ca­fe vier­mal jähr­lich bei Pack mer’s statt. Wer etwas repa­rie­ren las­sen möch­te, soll­te sich vor­her per Mail anmel­den. Wei­te­re Ein­zel­hei­ten sie­he https://forchheim-for-future.de/reparatur-café/