Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein die­bi­sches Paar in einem Bau­markt im Hafen­ge­biet von einem Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet, wie der Mann Schrau­ben und Kres­se­sa­men in sei­ner Jacke ver­stau­te, wäh­rend sei­ne bes­se­re Hälf­te Schmie­re stand. Danach ver­lie­ßen sie den Markt, wur­den aber vom Laden­de­tek­tiv ange­hal­ten und in das Büro gebe­ten, wo das Ein­tref­fen der Poli­zei abge­war­tet wur­de. Die Ware hat­te einen Wert von ca. 58 Euro. Dem Paar droht eine Anzei­ge wegen Diebstahls.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag in der Zeit zwi­schen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr wur­de auf dem Kauf­land-Park­platz in der Forch­hei­mer Stra­ße ein grau­er VW an einer Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher küm­mer­te sich nicht um die Scha­dens­re­gu­lie­rung. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Ruf­num­mer 0951/9129–210 von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt erbeten.

BAM­BERG. Auf Höhe Hein­rich­stra­ße 6 wur­de am Sams­tag­nach­mit­tag zwi­schen 13.30 Uhr und 14.50 Uhr ein gepark­ter blau­er VW Polo an der Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher hat den Pkw ver­mut­lich mit sei­ner Anhän­ger­kupp­lung getrof­fen und ver­ließ im Anschluss die Unfall­stel­le. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Num­mer 0951/9129–210.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Gegen 02.15 Uhr wur­de am Sonn­tag­mor­gen eine jun­ge Frau mit einem E‑Scooter kon­trol­liert. Dabei wur­de Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein Alko­test ergab einen gerichts­ver­wert­ba­ren Wert von 0,6 Pro­mil­le. Die Frau muss nun mit einem Buß­geld rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Leicht­kraft­rad und Rol­ler entwendet

SCHLÜS­SEL­FELD. Im Zeit­raum Frei­tag, 23.00 h bis Sams­tag, 11.00 h ent­wen­de­ten noch unbe­kann­te Täter in Schlüs­sel­feld ein Leicht­kraft­rad der Mar­ke Piag­gio und ein Klein­kraft­rad der Mar­ke C. P. I. im Gesamt­wert von ca. 600 Euro.

Die bei­den Motor­rol­ler wur­den im Bereich Schlüs­sel­feld auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­den sie den bei­den Geschä­dig­ten wie­der ausgehändigt.

Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Trun­ken­heits­fahrt

Igens­dorf. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le in Igens­dorf wur­de bei einem 35-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Test am Alko­ma­ten ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0,82 Pro­mil­le. Eine Wei­ter­fahrt wur­de ihm unter­sagt. Er muss nun mit einer Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz rechnen.

Streit eska­liert

Grä­fen­berg. Am Markt­platz in Grä­fen­berg kam es am Sonn­tag­mor­gen, gegen 02:30 Uhr, zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen. Der Streit konn­te von zwei ein­ge­setz­ten Poli­zei­strei­fen der PI Eber­mann­stadt und PI Forch­heim geschlich­tet wer­den. Eine Atem­al­ko­hol­mes­sung ließ bei allen Betei­lig­ten auf einen erheb­li­chen Alko­hol­kon­sum schlie­ßen. Bei der Durch­su­chung einer der Per­so­nen wur­de dann noch Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Dar­auf­hin ver­such­te die Per­son sich wei­te­rer Maß­nah­men durch Flucht zu ent­zie­hen und rann­te weg. Nach kur­zer Ver­fol­gung mit anschlie­ßen­der Fest­hal­tung lei­ste­te die Per­son Wider­stand, wel­cher durch die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten nur mit Mühe gebro­chen wer­den konn­te. Anschlie­ßend wur­de der 21-jäh­ri­ge zur Ver­hin­de­rung wei­te­rer Straf­ta­ten in Gewahr­sam genom­men und in eine Zel­le der Poli­zei Eber­mann­stadt ver­bracht. Auf die Per­son kom­men nun meh­re­re Anzei­gen zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Sams­tag­abend wur­de ein Pkw-Fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen, da er ein Park­platz­ge­län­de in der Hafen­stra­ße trotz eines bestehen­den Durch­fahrts­ver­bots befuhr. Auf Grund der Miss­ach­tung des Durch­fahrts­ver­bots wur­de ihm eine gebüh­ren­pflich­ti­ge Ver­war­nung aus­ge­stellt. Da der 20-Jäh­ri­ge wäh­rend der gesam­ten Kon­trol­le auf­brau­send war, sich den Beam­ten gegen­über her­ab­las­send ver­hielt und kei­ner­lei Ein­sicht zeig­te, wird zusätz­lich die Fahr­erlaub­nis­be­hör­de eine Über­prü­fung sei­ner Fahr­eig­nung vornehmen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Park­strei­fen für Kund­schaft reserviert

LICH­TEN­FELS. Weil der 56-jäh­ri­ge Inha­ber eines Geschäf­tes in Lich­ten­fels den vor dem Geschäft befind­li­chen Park­strei­fen für sei­ne Kund­schaft frei­hal­ten woll­te, bau­te er sich zwei Ver­kehrs­zei­chen (ein­ge­schränk­tes Hal­te­ver­bot) und stell­te die­se im Abstand von etwa drei bis vier Fahr­zeug­län­gen auf. Dies fiel einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am ver­gan­ge­nen Frei­tag­abend auf. Da hier­für kei­ne ver­kehrs­recht­li­che Anord­nung der Ver­kehrs­be­hör­de exi­stier­te, ermit­telt die Poli­zei nun wegen Amts­an­ma­ßung gegen den Mann.