Bau­maß­nah­men in Erlan­gen, Möh­ren­dorf und Her­zo­gen­au­rach – Regio­nal­bus­li­ni­en betrof­fen

Nach den Oster­fe­ri­en sind meh­re­re Regio­nal­bus­li­ni­en im Land­kreis von Bau­maß­nah­men in Erlan­gen um die Nägels­bach­stra­ße, in Möh­ren­dorf in der Hauptstraße…