Smart City und Ver­net­zung total in Forchheim?

Die Stadt Forch­heim bekommt einen digi­ta­len Zwil­ling! Was bit­te bekommt sie? Wie das Inter­net unse­re Stadt ver­än­dert! Was kommt in Zukunft auf uns zu?

Der CSU Orts­ver­band Burk lädt zu einem Vor­trag und Dia­log zu die­sem The­ma am 20.04.2023 in den Unter­richts­raum der FFW Burk herz­lich ein. Beginn der Ver­an­stal­tung mit dem Refe­ren­ten Mat­thi­as Hoff­mann ist um 19.00 Uhr. Wer­den wir „der durch­sich­ti­ge Bür­ger?“ Sicher gibt es hier­zu vie­le Fra­gen, nicht nur für die jun­ge Generation.