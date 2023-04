Der „Wei­lers­ba­cher Früh­jahrs­lauf“ hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu einem in der Regi­on und dar­über hin­aus bekann­ten Sport­er­eig­nis gemau­sert. Vor neun Jah­ren hat alles ange­fan­gen als die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr die­se belieb­te Lauf­ver­an­stal­tung am Ein­gang der Frän­ki­schen Schweiz initi­ier­te. Wenn am Sams­tag 22. April, wie­der gestar­tet wird wer­den wie­der zahl­rei­che Läu­fer erwartet.

Das sport­li­che Event mit Start ist am SV-Glo­ria-Sport­ge­län­de. Wie der Lei­ter des Lauf­teams Ste­phan Hack berich­te­te, fin­de der Lauf heu­er erst­mals an einem Sams­tag statt. Es habe im Vor­feld viel Dis­kus­sio­nen gege­ben zwecks Ter­min­über­schnei­dun­gen mit ande­ren Läu­fen und den öster­li­chen Fest­ta­gen, so dass man sich auf die­sen Ter­min fest­ge­legt habe. Auch mit dem am glei­chen Tag statt­fin­den­den Cross­trail-Lauf in Eber­mann­stadt gab es vor­ab eine Abstim­mung und das OK sei­tens der Veranstalter.

Der Lauf wird heu­er nach dem „Vor-Coro­na-Kon­zept“ ablau­fen. Der Kin­der- und Jugend­lauf kehrt mit den Run­den um die Sport­platz­stra­ße zurück. Start für die Kin­der (600 m) ist um 15 Uhr, für die Jugend (1200 m) um 15.20 Uhr. Um 16 Uhr gehen die Erwach­se­nen mit dem Auf­heu­len der Feu­er­wehr­si­re­ne auf die Strecke. Sechs und zehn Kilo­me­ter sind hier im Ange­bot. Zunächst geht es durch den Ort mit dem schö­nen Wie­sent­tal und Wal­ber­la als Kulis­se im Hin­ter­grund ent­lang des „Ede­ka-Flur­be­rei­ni­gungs­wegs“ und zurück über den Kin­der­gar­ten­an­stieg zum Start/​Ziel am Sportplatz.

Ange­bo­ten wer­de eben­falls der Nor­dic-Wal­king-Lauf, der immer mehr Zuspruch erfährt. „Schön zu sehen, dass vie­le Hob­by­läu­fer am Start sind“ so Seba­sti­an Pfeu­fer vom Lauf­team, der davon sehr begei­stert ist. Nach­dem beim Nor­dic-Wal­king der Spass im Vor­der­grund ste­hen soll, wer­den die Prei­se dazu ver­lost. Neu sei, wie Patrick Wun­ner vom Lauf­team erklär­te, eine Alters­klas­sen­wer­tung beim 10-Kilo­me­ter-Haupt­lauf. „Damit habe man Anre­gun­gen von Teil­neh­mern aus dem letz­ten Jahr umgesetzt“.

Anmel­dun­gen sind bis 19. April online mög­lich. Dadurch siche­re man sich auch die per­so­na­li­sier­te Start­num­mer. Nach­mel­dun­gen sind am Lauf­t­ag vor Ort bis zir­ka 30 Minu­ten vor dem jewei­li­gen Start mög­lich. Wei­te­re Infos und Anmel­dung auf der Hom­pa­ge der FFW Wei­lers­bach (www​.frueh​jahrs​lauf​.ffw​-wei​lers​bach​.de).

Hei­di Amon