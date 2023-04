Trotz einer Wet­ter­vor­her­sa­ge mit bis zu 20l/​qm haben sich am Sams­tag, den 15. April, sie­ben Wan­de­rer zusam­men gefun­den, die unter der Lei­tung von Jean­nette Höhn eine abwechs­lungs­rei­che Tour durch die Frän­ki­sche Schweiz mit vie­len up and downs erle­ben durften.

Zum Abschluss konn­te noch für Glüh­wein und Kuchen in Engel­hardsberg ein­ge­kehrt werden.