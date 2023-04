Nach dem Debüt im März wur­de am Don­ners­tag den 13. April die neue Lese­rei­he der in Nürn­berg behei­ma­te­ten Autoren­grup­pe Wort­künst­ler fort­ge­setzt. Dies­mal unter­hiel­ten die bei­den Nürn­ber­ger Autorin­nen Chri­sti­ne Rie­ger und Ker­stin Trim­ble das Publi­kum im Hof­ca­fé Bamberg.

Die bei­den Wort­künst­le­rin­nen gaben dabei sehr unter­schied­li­che Tex­te zum Besten, die sich jedoch bestens ergänz­ten und für einen abwechs­lungs­rei­chen Abend sorgten.

Ker­stin Trim­ble schreibt histo­ri­sche Roma­ne mit frän­ki­schem Zun­gen­schlag und ent­führ­te die Zuhö­rer zunächst in das Dun­kel eines Nürn­ber­ger Luft­schutz­kel­lers. Anschlie­ßend las sie meh­re­re Aus­zü­ge aus ihrem histo­ri­schen Roman „Dürers Knecht­lein“, der aktu­ell noch nicht ver­öf­fent­licht ist, aber bereits in den letz­ten Vor­be­rei­tun­gen von Ver­lags­sei­te steckt und in weni­gen Woche erschei­nen wird.

Chri­sti­ne Rie­ger sorg­te dafür, dass bei der Lesung auch der Humor nicht zu kurz kam. Die aus dem Leben gegrif­fe­nen hei­te­ren Kurz­ge­schich­ten aus ihren Büchern „Papp­deckel mit Zimt­ge­schmack“ und „Das Leben ist ein gro­ßer Spaß … wenn man es nicht all­zu ernst nimmt!“ ver­setz­ten die Besu­cher in so man­che nicht ganz unbe­kann­te All­tags­si­tua­tio­nen zum Schmunzeln.

Orga­ni­sa­tor Tho­mas Geng­ler war sehr zufrie­den mit der zwei­ten Lesung der Lese­rei­he. „Es waren mehr Besu­cher da als bei der Auf­takt­ver­an­stal­tung im März. Wir hof­fen, dass sich die­ser Trend fort­setzt und sich die Lese­rei­he in Bam­berg herumspricht.“

Die näch­ste Lesung der monat­li­chen Lese­rei­he fin­det wie folgt im Neben­raum des Hof­ca­fés statt:

Don­ners­tag 11. Mai, 18 Uhr: Mar­git Heu­mann & Mer­te Adam