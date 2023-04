In ihrem Vor­trag am 18. April lädt EBW-Mit­ar­bei­te­rin und Hob­by­gärt­ne­rin Katha­ri­na Gro­ßerho­de zum Blick auf ihr eige­nes Bio­gar­ten-Idyll ein. Ab 19 Uhr spricht sie dar­über wie der eige­ne Hob­by­gar­ten (oder auch die Bal­kon­be­pflan­zung) öko­lo­gisch an den Kli­ma­wan­del ange­passt und tier- und insek­ten­freund­lich gestal­tet wer­den kann. Neben dem Erschaf­fen einer grü­nen Oase daheim kann dabei sogar etwas Geld gespart wer­den. Dabei nimmt die Vor­tra­gen­de Bezug auf den Klas­si­ker „Der Bio­gar­ten“ von Marie-Lui­se Kreu­ter sowie auf ihre eige­nen Erfah­run­gen und Tricks.

Ver­an­stal­tungs­ort ist der Semi­nar­raum im Hof, Evan­ge­li­sches Zen­trum Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Str. 24, 95444 Bay­reuth.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.