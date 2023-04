Ver­lei­hung „Preis für gute Leh­re“ des Wissenschaftsministeriums

Einen gan­zen Tag lang steht zeit­ge­mä­ßes Leh­ren im Mit­tel­punkt der Auf­merk­sam­keit an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth: Am 28. April über­gibt Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Mar­kus Blu­me die „Prei­se für gute Leh­re“ der Staats­re­gie­rung an Hoch­schul­leh­ren­de aus ganz Bay­ern. Umrahmt wird die Über­ga­be von Key­notes, Work­shops und Erfah­rungs­be­rich­ten über Trends und Mög­lich­kei­ten von Künst­li­cher Intel­li­genz (KI) und Exten­ded Rea­li­ty (XR) in der Lehre.

Mar­kus Blu­me wird erst­mals den Preis für gute Leh­re der Staats­re­gie­rung im Rah­men eines „Tags der Leh­re“ an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth über­ge­ben und damit „mit­ten im Gesche­hen“. Den Preis erhal­ten aus­ge­zeich­ne­te Leh­ren­de aller Baye­ri­scher Uni­ver­si­tä­ten, die bereits ihr Kom­men zuge­sagt haben. Der Tag der Leh­re in Bay­reuth steht unter dem Mot­to „Next Level Digi­ta­le Lehre“.

„Mit unse­rem Tag der Leh­re haben wir einen Schwer­punkt auf inno­va­ti­ve Lehr­for­ma­te mit Exten­ded Rea­li­ty gelegt und stel­len uns den Her­aus­for­de­run­gen, die die Ent­wick­lun­gen der Künst­li­chen Intel­li­genz der­zeit auf­wer­fen. Wir wol­len Dozie­ren­den und Stu­die­ren­den neue Impul­se geben, inno­va­ti­ve Lehr­me­tho­den zu reflek­tie­ren und ein­zu­set­zen. Wir möch­ten uns posi­tiv-kri­tisch damit aus­ein­an­der­set­zen und die Metho­den an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Dia­log mit den Stu­die­ren­den wei­ter­ent­wickeln“, sagt Prof. Dr. Mar­tin Huber, Vize­prä­si­dent Leh­re und Stu­die­ren­de, und fügt an: „Wir freu­en uns sehr, dass wir das im Aus­tausch mit dem Baye­ri­schen Wis­sen­schafts­mi­ni­ster tun können.“

An der Uni Bay­reuth wird am 28. April sicht­bar, wie diver­se Dimen­sio­nen von KI und XR die Zukunft der Leh­re ver­än­dern wer­den. Exten­ded Rea­li­ty bie­tet mit VR- und AR-Bril­len neue Mög­lich­kei­ten der Visua­li­sie­rung in der Leh­re, die von Wissenschaftler*innen und Stu­die­ren­den beleuch­tet wird. Die Besu­cher sind ein­ge­la­den, an Expe­ri­men­tier­sta­tio­nen die moder­nen AR- und VR-Bril­len mit Bay­reu­ther Lehr­ma­te­ria­li­en aus­zu­pro­bie­ren und vor Ort inter­ak­tiv zu pro­gram­mie­ren. Leh­ren­de berich­ten von Lehr­pro­jek­ten mit Stu­die­ren­den mit KI und XR. Eine Poster Ses­si­on von und mit den Preisträger*innen über ihre Visio­nen für die Hoch­schul­leh­re und ihr „next level“ in der Leh­re run­det den Tag ab.

Pro­gramm Next Level Digi­ta­le Leh­re (unter Aktualisierungsvorbehalt)

10.00 Uhr: Beginn der Ver­an­stal­tung im H24

Begrü­ßung durch Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Universitätspräsident

„Die Zukunft der Leh­re an der UBT“ Prof. Dr. Mar­tin Huber; Vize­prä­si­dent Leh­re und Studierende

Key­notes zum The­ma „Künst­li­che Intelligenz“

Prof. Dr. Niklas Kühl (Lehr­stuhl für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und human­zen­tri­sche Künst­li­che Intelligenz)

Prof. Dr. Agnes Koschmi­der (Lehr­stuhl für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Pro­cess Analytics)

Felix Kai­ser, stellv. Vor­sit­zen­der des Studierendenparlaments

Dr. Max May­er, wiss. Mit­ar­bei­ter am Lehr­stuhl für Betriebs­wirt­schaft­li­che Steuerlehre

Prof. Dr. Susan­ne Tittl­bach, Vize­prä­si­den­tin für Digi­ta­les und Nachhaltigkeit

„Die Zukunft der Leh­re an der UBT“ Prof. Dr. Mar­tin Huber; Vize­prä­si­dent Leh­re und Studierende Key­notes zum The­ma „Künst­li­che Intelligenz“ Prof. Dr. Niklas Kühl (Lehr­stuhl für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und human­zen­tri­sche Künst­li­che Intelligenz) Prof. Dr. Agnes Koschmi­der (Lehr­stuhl für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Pro­cess Analytics) Felix Kai­ser, stellv. Vor­sit­zen­der des Studierendenparlaments Dr. Max May­er, wiss. Mit­ar­bei­ter am Lehr­stuhl für Betriebs­wirt­schaft­li­che Steuerlehre Prof. Dr. Susan­ne Tittl­bach, Vize­prä­si­den­tin für Digi­ta­les und Nachhaltigkeit 12.00 Uhr: XR-Expe­ri­men­tier-Sta­tio­nen (AR- und VR-Bril­len mit Bay­reu­ther Lehr­ma­te­ria­li­en aus­pro­bie­ren und inter­ak­tiv programmieren)

13:00 Uhr: Leh­ren­de berich­ten von Lehr­pro­jek­ten mit Stu­die­ren­den mit KI und XR

13:45 Uhr: Fei­er­li­che Über­ga­be der „Zer­ti­fi­ka­te Hoch­schul­leh­re der baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten“ durch Vize­prä­si­dent Prof. Dr. Mar­tin Huber

14:00 Uhr: Work­shops in Form von Aus­tausch­ge­sprä­chen zwi­schen Leh­ren­den und Studierenden

15:00 Uhr: Fei­er­li­che Über­ga­be der „Prei­se für gute Leh­re“ an die Preisträger*innen der Jah­re 2021 und 2022 mit Staats­mi­ni­ster Mar­kus Blume

Key­note zu XR-Medi­en mit

Prof. Dr. Hol­ger Ruck­dä­schel (Lehr­stuhl Poly­me­re Werkstoffe)

Prof. Dr. Jochen Kou­bek (Ange­wand­te Medi­en­wis­sen­schaft: Digi­ta­le Medien)

Prof. Dr. Hol­ger Ruck­dä­schel (Lehr­stuhl Poly­me­re Werkstoffe) Prof. Dr. Jochen Kou­bek (Ange­wand­te Medi­en­wis­sen­schaft: Digi­ta­le Medien) 17:00 Uhr: Sekt­emp­fang mit Staats­mi­ni­ster Herrn Mar­kus Blume

sowie Poster­ses­si­on von und mit den Preis­tra­gen­den des Prei­ses für her­aus­ra­gen­de Leh­re in Bay­ern von 2021 und 2022 zur Fra­ge, wel­che Visio­nen sie für ihre eige­ne Hoch­schul­leh­re bis 2030 haben oder bzw. was ihr „next level“ in der Leh­re wäre.

Die Teil­nah­me ist kosten­los, es wird aber um Anmel­dung gebe­ten: https://​pro​fi​leh​re​plus​.de/​s​e​m​i​n​a​r​e​/​t​a​g​-​d​e​r​-​l​e​h​r​e​-​n​e​x​t​-​l​e​v​e​l​-​d​i​g​i​t​a​l​e​-​l​e​h​r​e​-​k​i​-​u​n​d​-xr

Mehr zum Pro­gramm: https://​www​.zhl​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​n​e​w​s​/​2​0​2​3​/​2​3​0​2​2​3​_​t​a​g​d​e​r​l​e​h​r​e​_​n​e​x​t​l​e​v​e​l​d​i​g​i​t​a​l​e​l​e​h​r​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

„Hel­den der Lehre“

Mit dem Preis für gute Leh­re wür­digt das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst jähr­lich die Arbeit der besten Lehr­per­so­nen an staat­li­chen baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten. Der Preis ver­deut­licht, dass die Leh­re gleich­be­rech­tigt neben For­schungs­auf­ga­ben steht. Die Aus­zeich­nung ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Mit der Über­ga­be der Ver­lei­hungs­ur­kun­den für die Jah­re 2021 und 2022 fin­det die Preis­ver­lei­hung zum 23. Mal statt.

Die Preis­trä­ge­rin­nen und ‑trä­ger wer­den von ihrer Hei­mat­uni­ver­si­tät vor­ge­schla­gen. An die­ser Ent­schei­dung sind die Stu­den­tin­nen und Stu­den­ten betei­ligt. Vor­aus­set­zung für die Ver­lei­hung des Prei­ses ist eine her­aus­ra­gen­de Lehr­lei­stung über die Dau­er von wenig­stens zwei Stu­di­en­jah­ren an einer Uni­ver­si­tät in Bayern.

Aus­ge­zeich­net für 2022 wird Dr. Adri­an Roß­ner, frü­her Mit­ar­bei­ter am Insti­tut für frän­ki­sche Lan­des­ge­schich­te und in der Qua­li­täts­of­fen­si­ve Leh­rer­bil­dung, heu­te Pro­jekt­ko­or­di­na­tor für das Wis­sen­schafts­zen­trum Klo­ster Speins­hart. Als Dozent sei­nes Semi­nars „Digi­ta­le Leh­re im Eng­lisch­un­ter­richt“, gilt er auf dem Cam­pus als Exper­te auf dem Gebiet digi­ta­ler Lehr­me­tho­den. Spricht man mit Stu­die­ren­den über Dr. Roß­ner, so wer­den vor allem zwei Din­ge oft her­vor­ge­ho­ben: Zum einen sein über­aus humor- und respekt­vol­ler Umgang mit den Stu­die­ren­den, zum ande­ren sei­ne Fähig­keit, die Inhal­te sei­ner Semi­na­re auf ein­dring­li­che und stets ver­ständ­li­che Art zu prä­sen­tie­ren. Die beson­de­ren Stär­ken von Adri­an Roß­ner: Er steht Stu­die­ren­den stets mit Moti­va­ti­on und Hil­fe zur Sei­te. Eine Anfor­de­rung in sei­nem Semi­nar war es, selbst Vide­os zu pro­du­zie­ren, Pod­casts auf­zu­neh­men oder Blogs zu schrei­ben. Dabei konn­te Adri­an Roß­ner auf sei­ne Erfah­rung in den Medi­en zurück­grei­fen: Er pro­du­ziert für den Baye­ri­schen Rund­funkt die Rei­he „Gschicht­la“ über die Geschich­te Fran­kens. Stu­die­ren­de fas­sen die Leh­re von Dr. Roß­ner so zusam­men: „Lustig, auf­schluss­reich und lang­fri­stig gewinnbringend.“

Schon im Jahr zuvor wur­de Prof. Dr. Bri­an Vale­ri­us, aus­ge­zeich­net, damals Inha­ber des Lehr­stuhls für Straf­recht II an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, seit Okto­ber 2022 Inha­ber des Lehr­stuhls für Künst­li­che Intel­li­genz im Straf­recht an der Uni­ver­si­tät Pas­sau. Nomi­niert war er für sein Exami­na­to­ri­um zum beson­de­ren Teil des Straf­rechts. Beson­ders über­zeu­gend war für die Mit­glie­der des Aus­wahl­gre­mi­ums, dass Prof. Vale­ri­us ergän­zend zur nor­ma­len – über Zoom abge­hal­te­nen Ver­an­stal­tung – zu jedem The­ma zwei Pod­casts sowie aus­führ­li­che Mate­ria­li­en zum Selbst­ler­nen bereit­stell­te. Auch in der Ver­an­stal­tung prä­sen­tier­te er die Inhal­te gut struk­tu­riert und bezog die Stu­die­ren­den lau­fend über Lern­kon­troll­fra­gen mit ein. Er beschäf­tig­te sich dane­ben inten­siv mit Feed­back: Sein Kon­zept hat er nach den Eva­lua­tio­nen des ersten Digi­tal­se­me­sters so umge­stellt, dass die Leh­re bes­ser den Bedürf­nis­sen der Stu­die­ren­den ent­sprach. Teil­wei­se erfolg­ten Ver­bes­se­run­gen nach Kri­tik sogar wäh­rend der lau­fen­den Veranstaltung.