Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ruhe­stö­rung endet in Nachbarschaftsstreitigkeit

Zu einer Strei­tig­keit zwi­schen zwei Nach­ba­rin­nen kam es am frü­hen Sams­tag­mor­gen (15.04.2023) in einem Mehr­fa­mi­li­en­wohn­haus im Erlan­ger Stadt­we­sten. Die Erlan­ger Poli­zei wur­de zur Schlich­tung des Strei­tes hinzugerufen.

Nach dem Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen stell­te sich schnell her­aus, dass sich eine 32 – jäh­ri­ge Anwoh­ne­rin des Mehr­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses von der lau­ten Musik ihrer 36 – jäh­ri­gen Nach­ba­rin gestört fühl­te. Um die­se auf die Lärm­be­lä­sti­gung auf­merk­sam zu machen, habe die Beschwer­de­füh­re­rin kur­zer­hand die Woh­nung der 36 – Jäh­ri­gen auf­ge­sucht und habe schließ­lich auch, zur deren Über­ra­schung plötz­lich nicht nur vor, son­dern auch in ihrer Woh­nung gestan­den. Mög­lich war dies, da die betrof­fe­ne Woh­nungs­tür nicht mehr rich­tig schließt und schein­bar ohne Wei­te­res geöff­net wer­den konnte.

Die 32 – Jäh­ri­ge hin­ge­gen stritt den Vor­wurf, sie habe wider­recht­lich die Woh­nung ihrer Nach­ba­rin betre­ten, ab.

Die Strei­fen­be­am­ten der Erlan­ger Poli­zei schlich­te­ten die Nach­bar­schafts­strei­tig­keit und lei­te­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren zur Klä­rung des vor­lie­gen­den Sach­ver­halts ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fah­rer­flucht

Ecken­tal – Am 14.04.2023, im Zeit­raum von 06.40 Uhr bis 13.40 Uhr, ereig­ne­te sich eine Ver­kehrs­un­fall­flucht in Brand, Mohn­stra­ße 8 in Ecken­tal, auf dem Park­platz der dor­ti­gen Pra­xis für Phy­sio­the­ra­pie. Eine bis­lang unbe­kann­te Per­son fuhr hier mit sei­nem Fahr­zeug gegen den gepark­ten roten Maz­da Geschä­dig­ten. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Dro­gen aufgefunden

Hem­ho­fen: Am Don­ners­tag­abend gegen 23.15 Uhr wur­de ein 40jähriger in der Sand­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Er zeig­te dro­gen­ty­pi­sches Ver­hal­ten und räum­te auf Fra­ge den Kon­sum von Can­na­bis ein. Zudem hän­dig­te er frei­wil­lig eine klei­ne Men­ge Cry­stal aus. Er wur­de noch vor Ort ent­las­sen und konn­te nach­hau­se. Ihn erwar­tet jedoch nun eine Anzei­ge wegen Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Selbst­be­die­nung falsch verstanden

Hem­ho­fen: Am 13.04.2023 gegen 21.00 Uhr kam es zu einem Dieb­stahl von 4 Palet­ten Bio­ei­ern. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ver­stand den Begriff Selbst­be­die­nung offen­sicht­lich falsch und ent­wen­de­te an einem Eier­stand in der Haupt­stra­ße insg. 120 Bio­ei­er. Trotz ein­deu­ti­ger Beschrif­tung hin­sicht­lich des Prei­ses leg­te er 15 Cent in die Kasse.

Zeu­gen, die zur Tat­zeit Per­so­nen am Eier­stand gese­hen haben wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.