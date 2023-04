Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kin­der beschä­di­gen Fahr­rad – Eigen­tü­mer gesucht

COBURG, THEA­TER­PLATZ. Eine Grup­pe aus zwei 12-jäh­ri­gen und einem 13-jäh­ri­gen Mäd­chen beschä­dig­te am Frei­tag­abend ein wei­ßes Fahr­rad, wel­ches auf dem Gelän­de des Bier­gar­tens am Thea­ter­platz abge­stellt war.

Ein auf­merk­sa­mer Anwoh­ner bemerk­te die Kin­der, als sie gera­de gegen ein wei­ßes Fahr­rad tra­ten und ver­stän­dig­te hier­auf die Poli­zei. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten konn­ten die drei Mäd­chen vor Ort antref­fen. Sie hat­ten am Fahr­rad einen Sach­scha­den in Höhe von etwa 70,- Euro ver­ur­sacht. Die Poli­zei Coburg ermit­telt nun wg. eines Ver­ge­hens der Sach­be­schä­di­gung und sucht nach dem bis­lang noch unbe­kann­ten, geschä­dig­ten Eigen­tü­mer des Fahr­ra­des. Die­ser wird gebe­ten, sich bei der PI Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Haschisch­fund in Lini­en­bus – letz­ter Besit­zer gesucht

COBURG. Am Frei­tag­abend fiel einem Lini­en­bus­fah­rer ein ver­däch­ti­ger Gegen­stand auf.

Wäh­rend sei­nes Halts am Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof in Coburg, sich­te­te ein Lini­en­bus­fah­rer rou­ti­ne­mä­ßig den Fahr­gastin­nen­raum. Hier konn­te er auf einem Fahr­gast­sitz ein her­ren­lo­ses, klei­nes Behält­nis lie­gen sehen, wel­ches übli­cher­wei­se dazu benutzt wird Mari­hua­na zu zer­klei­nern. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten konn­ten im Inne­ren des Behält­nis­ses einen Haschisch­brocken fest­stel­len. Der Gegen­stand wur­de samt Inhalt sicher­ge­stellt. Der Ver­lie­rer darf sich ger­ne per­sön­lich bei Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in der Neu­stadter Stra­ße 1 mel­den und damit zur Auf­klä­rung des Ermitt­lungs­ver­fah­rens wg. eines Ver­ge­hens nach dem BtmG beitragen.

54-jäh­ri­ger Hyun­dai-Fah­rer fährt unter Alkoholeinfluss

UNTER­SIE­MAU. Unter Alko­hol­ein­fluss fuhr ein Hyun­dai-Fah­rer am spä­ten Frei­tag­abend in der Ufer­stra­ße im Orts­teil Scherneck und wur­de einer poli­zei­li­chen Ver­kehrs­kon­trol­le unterzogen.

Im Gespräch mit dem 54-Jäh­ri­gen, fiel den Beam­ten deut­li­cher Atem­al­ko­hol­ge­ruch auf. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert in Höhe von über 0,7 Pro­mil­le. Dem Hyun­dai-Fah­rer wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Er muss nun mit einem Buß­geld­ver­fah­ren und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

PKW ange­fah­ren und weggefahren

Steinwiesen/​Neufang: Wäh­rend der Ver­an­stal­tung „Spring Break“ des ört­li­chen Sport­ver­eins vom 14.04.2023 auf den 15.04.2023 wur­de zwi­schen 22:30 Uhr und 02:00 Uhr ein gepark­ter PKW auf dem Park­platz des Ver­eins ange­fah­ren und am Heck beschä­digt. Es ent­stand ein Scha­den von geschätzt 3.000,- €. Der Ver­ur­sa­cher fuhr wei­ter, ohne den Unfall zu mel­den und eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu ermög­li­chen. Zeu­gen, die den Unfall­her­gang beob­ach­tet haben, oder Anga­ben zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Park­haus­dach zum Klet­tern genutzt

Kro­nach: Am Nach­mit­tag des 14.04.2023 gin­gen bei der Poli­zei meh­re­re Mit­tei­lun­gen ein, dass sich auf dem Dach des Park­hau­ses meh­re­re Per­so­nen auf­hal­ten wür­den. Durch eine Strei­fe der Poli­zei und Sicher­heits­wacht konn­ten vier Zwölf­jäh­ri­ge ange­trof­fen wer­den, wel­che auf das Dach geklet­tert waren und es sich dort bequem gemacht hat­ten. Die Klet­ter­par­tie wur­de durch die Poli­zei unter­bun­den und die Kin­der über die ein­ge­gan­ge­nen Risi­ken belehrt.

Feh­len­de Ladungssicherung

Küps: Am Frei­tag gegen 13:15 Uhr ver­lor ein Ver­kehrs­teil­neh­mer auf der B173 im Bereich Ober­lan­gen­stadt eine Metall­stan­ge von sei­nem Anhän­ger. Zu einem Fol­ge­un­fall mit dem dahin­ter­fah­ren­den PKW kam es dabei jedoch nicht. Dem ver­ant­wort­li­chen Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen man­geln­der Ladungs­si­che­rung. In die­sem Zusam­men­hang möch­te die Poli­zei dar­auf hin­wei­sen, dass trans­por­tier­te Güter im PKW oder auf Anhän­gern mit geeig­ne­ten Mit­teln, wie Zurr­gur­ten, zu sichern sind, so dass Nichts her­um­rut­schen oder sogar her­un­ter­fal­len kann.