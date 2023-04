Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. In der Nacht vom 06.04.2023 beschä­dig­te eine unbe­kann­te männ­li­che Per­son einen Ver­kaufs­au­to­ma­ten eines 24-Stun­den-Shops in der Lan­gen Stra­ße. Der Täter ver­such­te hier Waren mit Gewalt aus dem Auto­ma­ten raus­zu­ho­len. Dies gelang ihm zwar nur teil­wei­se, aller­dings beschä­dig­te er den Auto­ma­ten erheb­lich. Es ent­stand ein Sach­scha­den von über 900 EUR. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bit­tet Zeu­gen sich unter 0951/9129–210 zu melden.

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag begab sich eine 14-Jäh­ri­ge in eine Dro­ge­rie­fi­lia­le in der Franz-Lud­wig-Stra­ße in Bam­berg. Sie steck­te sich hier­bei einen Mas­ca­ra im Waren­wert von 3,95 EUR in ihre Jacken­ta­sche und ver­lies den Laden ohne zu bezah­len. Dies wur­de durch den Laden­de­tek­tiv ent­deckt, wel­cher das Mäd­chen fest­hielt und die Poli­zei ver­stän­dig­te. Die jun­ge Dame erwar­tet nun ein Ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls und wur­de an ihre hin­zu­ge­zo­ge­ne Mut­ter übergeben.

BAM­BERG. Am 14.04.2023 nahm sich ein 23-Jäh­ri­ger Nah­rungs­mit­tel im Gesamt­wa­ren­wert von 8,38 EUR aus dem Regal einer Dro­ge­rie am Max­platz in Bam­berg. Danach ver­ließ er das Geschäft ohne die Ware zu bezah­len. Hier­bei wur­de er durch den Laden­de­tek­ti­ven beob­ach­tet, wel­cher den Dieb fest­hielt und an die hin­zu­ge­zo­ge­ne Poli­zei über­gab. Nach Rück­spra­che mit der Justiz muss sich der jun­ge Mann nun vor einem Rich­ter verantworten.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. In der Nacht vom 13.04. auf den 14.04. wur­de in der Lich­ten­hai­de­stra­ße in Bam­berg ein dort abge­stell­ter Pkw durch einen unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Beim dem Renault wur­de ver­mut­lich ein Stein auf die Wind­schutz­schei­be geschla­gen, wel­che dadurch gesprun­gen ist. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt bit­tet Zeu­gen, die Anga­ben zu dem Vor­fall machen kön­nen, sich unter 0951/9129–210 zu melden.

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 13.04.2023, 16:00 Uhr bis 14.04.2023, 09:00 Uhr, wur­de durch unbe­kann­te Täter die Türe eines Foto­la­dens in der Franz-Lud­wig-Stra­ße beschä­digt. Die Unbe­kann­ten war­fen dabei augen­schein­lich mit Stei­nen gegen die Hin­ter­ein­gangs­tü­re, wel­che dadurch beschä­digt wur­de. Ersten Schät­zun­gen zufol­ge beläuft sich der Sach­scha­den auf ca. 500 EUR. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am 13.04.2023 12:00 Uhr stell­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer sei­nen Pkw, Opel, in der Let­zen­gas­se in Bam­berg ab. Als er am 14.04.2023 um 10:00 Uhr zu sei­nem Pkw zurück kam, stell­te er fest, dass der Pkw durch einen unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher beschä­digt wor­den war. An dem Fahr­zeug wur­den die Fah­rer­tü­re und der vor­de­re Kot­flü­gel ein­ge­dellt. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 4000 EUR. Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der PI Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 zu melden.

BAM­BERG. Am Abend des 14.04.23 zwi­schen 17:30 und 19:30 Uhr hat­te eine Pkw-Fah­re­rin ihr Fahr­zeug auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Forch­hei­mer Stra­ße in Bam­berg abge­stellt. Hier­bei wur­de der Pkw durch einen unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer im Bereich der Front­stoß­stan­ge beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich nach erster Schät­zung auf ca. 1000 EUR. Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten sich bei der PI Bam­berg-Stadt zu melden.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Sams­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den kam es in einer Dis­ko­thek in der Lud­wig­stra­ße in Bam­berg zu einer Strei­tig­keit zwi­schen vier Män­nern. Zuerst schub­ste ein 46-Jäh­ri­ger einen Unbe­tei­lig­ten. Die­ser stieß dabei aus Ver­se­hen mit dem Kopf gegen einen Ande­ren Dis­ko­be­su­cher. Als die­ser den „Schub­ser“ auf sein Fehl­ver­hal­ten hin­wies wur­de er von den bei­den Beglei­tern des Täters noch bedroht. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe befand sich nur noch der Geschä­dig­te vor Ort. Die Täter konn­ten schließ­lich im Rah­men der Fahn­dung ange­trof­fen wer­den. Sie erwar­ten nun Anzei­gen wegen Kör­per­ver­let­zung und Bedrohung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID: Am Frei­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer zwi­schen 10 und 12 Uhr einen in der Ufer­stra­ße gepark­ten schwar­zen Renault Clio im lin­ken Heck­be­reich. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1500,- Euro. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Wer kann Hin­wei­se auf den Flüch­ti­gen geben?

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Die­sel unbe­rech­tigt abgezapft

Land­kreis Bamberg/​Höchstadt a.d.Aisch. Auf der B505 befin­det sich momen­tan an der Gren­ze der bei­den Land­krei­se eine Bau­stel­le. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­nach­mit­tag bis Frei­tag­früh wur­den 300 Liter Die­sel aus einem dort abge­stell­ten Bau­stel­len­bag­ger von einem unbe­kann­ten Täter abge­zapft. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 500€. Da bis­lang kei­ne Ermitt­lungs­an­sät­ze vor­han­den sind, bit­tet die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg um Zeu­gen­hin­wei­se, wel­che unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 wei­ter­ge­ge­ben wer­den können.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Jugend­schutz­kon­trol­len auf dem Bay­reu­ther Frühlingsfest

BAY­REUTH. Am Frei­tag­abend führ­ten die Jugend­kon­takt­be­am­ten der Poli­zei Bay­reuth-Stadt in Zusam­men­ar­beit mit dem Jugend­amt Bay­reuth Jugend­schutz­kon­trol­len auf dem Früh­lings­fest und im Stadt­ge­biet durch.

Beson­de­ren Augen­merk rich­te­ten die Ord­nungs­hü­ter auf die Ein­hal­tung des Jugend­schutz­ge­set­zes. Hier­un­ter fal­len Rege­lun­gen über die Abga­be und den Kon­sum von Alko­hol oder das Rau­chen. Ins­be­son­de­re der Ver­kauf von Spi­ri­tuo­sen und Ziga­ret­ten oder E‑Zigaretten an Kin­der und Jugend­li­che „unter 18“ sind dar­in unter Stra­fe gestellt.

Tat­säch­lich tru­gen gleich meh­re­re Jugend­li­che im Alter von 14 bis 16 Jah­ren Ziga­ret­ten oder Alko­hol bei sich und muss­ten sich des­halb im Anschluss von ihren (noch) uner­laub­ten Genuss­mit­teln trennen.

Dar­über hin­aus hat­ten drei Jugend­li­che und Her­an­wach­sen­de im Alter zwi­schen 17 und 20 Jah­ren klei­ne Men­gen Mari­hua­na ein­stecken. Sie erwar­tet nun jeweils eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ins­ge­samt zogen die betei­lig­ten Ein­satz­kräf­te jedoch ein posi­ti­ves Fazit zur gemein­sa­men und orga­ni­sa­ti­ons­über­grei­fen­den „Strei­fe“ über den Volksfestplatz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Betrun­ken mit Pkw unterwegs

Pretz­feld. Bereits am Frei­tag­nach­mit­tag brach­te ein 36-Jäh­ri­ger einen statt­li­chen Alko­hol­wert zustan­de. Der Mann aus dem Stadt­ge­biet von Forch­heim wur­de mit sei­nem Vol­vo in der Wal­ter-Schott­ky-Stra­ße in Pretz­feld einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wur­de, erfolg­te ein Alko­hol­test. Die­ser ergab einen Wert von 1,12 Pro­mil­le. Der Fah­rer muss­te sich des­halb einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus unter­zie­hen. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Fried­rich-von-Schletz-Stra­ße geriet eine Müll­ton­ne aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che in Brand.

Das Feu­er griff auf das dane­ben­lie­gen­de Gebäu­de über, in wel­chen sich Gara­gen befin­den. Dabei wur­de die Fassade

des Gebäu­des leicht beschä­digt. Der Brand konn­te durch die Feu­er­wehr Forch­heim gelöscht werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Uner­laubt vom Unfall­ort entfernt

Am Frei­tag, den 14.04.20223, zwi­schen 12:00 und 13:00 Uhr, stell­te die Geschä­dig­te ihren Pkw auf dem Park­platz des EDE­KA Mark­tes in der Kro­na­cher Stra­ße in Lich­ten­fels ab. Nach­dem sie ihre Ein­käu­fe erle­digt hat­te und zum Fahr­zeug zurück­kehr­te stell­te sie eine Del­le in der Fah­rer­tür ihres blau­en Peu­geot fest. Der Sach­scha­den wird auf 1000 EUR geschätzt.

Wer in der frag­li­chen Zeit Beob­ach­tun­gen auf dem Park­platz gemacht hat, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Pkw wur­de verkratzt

Unbe­kann­te beschä­dig­ten einen in Lich­ten­fels, in der Lang­hei­mer Stra­ße 56, gepark­ten Pkw. Das Fahr­zeug wur­de am 13.04.2023, gegen 20:30 Uhr, an der Ört­lich­keit abge­stellt. Als die Hal­te­rin am Fol­ge­tag zu ihrem blau­en Pkw Mitsu­bi­shi Space Star zurück­kehr­te muss­te sie fest­stel­len, dass die Motor­hau­be ver­kratzt wur­de. Bei dem nahe­zu neu­wer­ti­gen Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2000 EUR.

Hin­wei­se nimmt die PI Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer: 09571/9520–0 entgegen.