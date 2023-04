Vor­aus­sicht­lich am Mitt­woch, 19. April 2023, beginnt die Mon­ta­ge des Gelän­ders an der Unte­ren Brücke. Dafür sind abschnitts­wei­se halb­sei­ti­ge Sper­run­gen der Brücke nötig. Für den Fuß­ver­kehr besteht kei­ne Ein­schrän­kung. Der TÜV hat­te in der Ver­gan­gen­heit fest­ge­stellt, dass es erfor­der­lich ist, die Absturz­si­che­rung zu ver­bes­sern. Die Arbei­ten dau­ern bis zum 5. Mai 2023.