Die The­men der Sendung:

Ver­zwei­felt gesucht: zu wenig Haus­ärz­te in Fran­ken (Uffen­heim, Gunzenhausen/​Mittelfranken)

Im Nor­den Ans­bachs und rund um Was­ser­trü­din­gen herrscht eine Unter­ver­sor­gung mit Haus­ärz­ten. Das heißt: Es gibt laut Sta­ti­stik weni­ger als einen Haus­arzt für rund 1.600 Ein­woh­ner. Zahl­rei­che wei­te­re Gegen­den in Fran­ken sind eben­falls akut von einer Unter­ver­sor­gung bedroht. Denn geht ein Arzt in Ren­te, wird die Pra­xis oft geschlos­sen, da kein Nach­fol­ger gefun­den wird.

Pra­xis der Zukunft: Online-EKG und Han­dy-Ultra­schall (Kro­nach, Stegaurach/​Oberfranken)

Die tra­di­tio­nel­le Ein­zel­kämp­fer-Land­arzt­pra­xis ist ein Aus­lauf­mo­dell. Vie­ler­orts schlie­ßen sich Medi­zi­ner zusam­men. Per­spek­ti­ven bie­tet auch die Online­me­di­zin. In mobi­len Pra­xen ohne leib­haf­tig anwe­sen­de Medi­zi­ner über­neh­men Medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te Erst­un­ter­su­chun­gen bis hin zu Ultra­schall und EKG. Ärz­tin oder Arzt sind online zugeschaltet.

Wohin mit dem Schmerz: Wenn der Fach­arzt fehlt (Schwa­bach /​Mittelfranken)

Der Kon­troll-Ter­min beim Frau­en­arzt klappt besten­falls in einem hal­ben Jahr. Die wich­ti­ge Rönt­gen­auf­nah­me kann erst in sechs Wochen erfol­gen. Der Rou­ti­ne-Check beim Augen­arzt steht an, aber neue Pati­en­ten wer­den nicht mehr auf­ge­nom­men. Fach­ärz­te sind gefragt und rar. Wer heu­te ein aku­tes Pro­blem hat und sich auf die Suche nach einem geeig­ne­ten Spe­zia­li­sten macht, der braucht oft Ner­ven und viel Geduld.

Voll­dampf vor­aus: die Kids vom Eisen­bahn­club (Nürnberg/​Mittelfranken)

Modell­ei­sen­bah­nen üben auf vie­le Men­schen eine gro­ße Fas­zi­na­ti­on aus. Mona­te, oft Jah­re lang tüf­teln und bau­en die Hob­by-Bah­ner Strecken im H0-Maß­stab. Man­che detail­ge­treu echt, man­che auch ein­fach aus der Fan­ta­sie her­aus. Manch­mal fehlt es den Bahn­bau­ern aber inzwi­schen an Nach­wuchs. Nicht so in Nürn­berg. Da wur­de vor zwei Jah­ren eine eige­ne Jugend­grup­pe im Modell­ei­sen­bahn­bau gegründet.

Mit Säge und Hobel: Hand­ta­schen aus Holz (Rödel­see, Fröhstockheim/​Unterfranken)

Eine Hand­ta­sche aus hei­mi­scher Eiche oder Buche? Die gibt sie tat­säch­lich. Peter Hirsch­ber­ger fer­tig­te so eine Tasche für sei­ne Toch­ter. Danach für die Frau und so wei­ter. Inzwi­schen gehen sogar Bestel­lun­gen aus dem Aus­land ein. Der Schrei­ner aus Rödelsee/​Fröhstockheim ist gut beschäftigt.

Das gro­ße Auf­wa­chen: Schild­krö­ten aus dem Kühl­schrank (Kitzingen/​Unterfranken)

Die Win­ter­star­re ist vor­bei, und San­dra Mal­guth von der Schild­krö­ten-Auf­fang­sta­ti­on im unter­frän­ki­schen Kit­zin­gen hat alle Hän­de voll zu tun. Neben ihrem Voll­zeit-Job als Büro­kauf­frau steht sie jeden Tag um fünf Uhr mor­gens auf, um ihre über 100 Tie­re zu ver­sor­gen. Hin­ter jedem Rep­til ver­steckt sich ein Schick­sal: Man­che wur­den gefun­den, anonym abge­ge­ben, sind erkrankt oder haben ihre Besit­zer über­lebt. Aktu­ell herrscht Auf­nah­me­stopp in der Ein­rich­tung. Zu vie­le wol­len ihre Tie­re abgeben.

