Die Vogel­welt an den Örtel­berg­wei­hern kann am 22.04.2023 erkun­det wer­den. Zu die­ser Exkur­si­on unter Lei­tung von Her­bert Lüt­tich, bei der eher Was­ser­vö­gel zu ent­decken sind, lädt die Orts­grup­pe Forch­heim des BUND in Bay­ern e.V. ein. Treff­punkt ist der Wald­park­platz bei den Örtel­berg­wei­hern um 17:30 Uhr, Dau­er ca. 2,5 Stun­den. Bit­te ein Fern­glas selbst mit­brin­gen, kön­nen lei­der nicht gestellt wer­den. Jacken oder Ano­raks in Signal­far­ben sind ungün­stig. Bei Dau­er­re­gen muss die Ver­an­stal­tung lei­der ent­fal­len. Rück­fra­gen bei Bar­ba­ra Korn­a­lik unter Tel. 09191/735823.