Fri­sches frän­ki­sches Bier, kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten, Musik und Fei­er­lau­ne: Am 22. und 23. April 2023 läu­tet Forch­heim die Bier­kel­ler­sai­son im Kel­ler­wald ein und elf Bier­kel­ler star­ten an die­sem Wochen­en­de in die Som­mer­sai­son: Birgit’s Schind­ler­kel­ler, Eich­horn­kel­ler, Glocken­kel­ler, Greif Kel­ler, Heben­danz-Kel­ler, Kai­ser Kel­ler, Neder­kel­ler, Schüt­zen­kel­ler, Stäf­fa­la-Kel­ler, Weiß-Tau­ben-Kel­ler (nur am Sonn­tag) und der Win­ter­bau­er­kel­ler. High­light ist heu­er die Inthro­ni­sie­rung der 10. Forch­hei­mer Bierkönigin!

Am Sams­tag um 16:00 Uhr wird die neue Maje­stät auf der Büh­ne gegen­über vom Greif Kel­ler vor­ge­stellt! Mit einem anschlie­ßen­den klei­nen Umzug mit der Kapel­le der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Forch­heim durch den Kel­ler­wald wird die Hoheit ihr neu­es Reich besich­ti­gen und die Wirt*innen begrü­ßen. „Wir machen bei jedem geöff­ne­ten Bier­kel­ler Halt und wün­schen den Wir­tin­nen und Wir­ten eine erfolg­rei­che Sai­son, Das ist schon Tra­di­ti­on und ich freue mich als Kel­ler­wald-Bür­ger­mei­ster sehr auf die­sen fest­li­chen Sai­son­auf­takt!“, erklärt Bür­ger­mei­ster Udo Schönfelder.

Auf dem obe­ren Fest­platz erle­ben die Gäste das Schau­brau­en mit den „Brau­wastl“- Hob­by­brau­ern. Für Unter­hal­tung und Genüs­se sor­gen Stän­de mit Süßig­kei­ten, Schieß­bu­de, Lán­gos und Crê­pes, das Kin­der­ka­rus­sell sowie das „Bier­ka­sten­klet­tern“ mit der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Forch­heim am Sonntag.

Thor­sten Glau­ber, Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz, zeigt am Sonn­tag von 12:00 bis 13:00 Uhr zusam­men mit der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr, wie siche­res Gril­len funktioniert.

Nach dem gro­ßen Erfolg im letz­ten Jahr nimmt der Kel­ler­wald-Express wie­der Fahrt auf. Er fährt am Sams­tag und Sonn­tag von 11:00 bis 15:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr sei­ne Pas­sa­gie­re vom Unte­ren Fest­platz bis zum Schüt­zen­haus hinauf.

Ein „bie­ri­ges“ Pro­gramm bringt die Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forch­heim zum Auf­takt mit:

Am Sams­tag fin­det die WALK OF BEER Tour mit Start um 10 Uhr an der Tou­rist- Infor­ma­ti­on in der Kapel­len­stra­ße 16 statt. Die Tour kostet 12,00 € pro Per­son – eine Anmel­dung ist bei der Tou­rist-Infor­ma­ti­on (Tel. 09191 714–338 , E‑Mail: tourist@​forchheim.​de) erfor­der­lich.

, E‑Mail: tourist@​forchheim.​de) erfor­der­lich. Am Sonn­tag wer­den die Gäste von Forch­hei­mer Gästeführer*innen am Ein­gang zum Birgit’s Schind­ler­kel­ler erwar­tet. Zwei kosten­lo­se Bier­kel­ler­füh­run­gen star­ten um 15:00 und um 16:00 Uhr. Hier­für ist kei­ne Anmel­dung erforderlich!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.forch​heim​-erle​ben​.de/​e​v​e​n​t​s​/​b​i​e​r​k​e​l​l​e​r​-​s​a​i​s​o​n​e​r​o​e​f​f​n​ung