Nach den Oster­fe­ri­en sind meh­re­re Regio­nal­bus­li­ni­en im Land­kreis von Bau­maß­nah­men in Erlan­gen um die Nägels­bach­stra­ße, in Möh­ren­dorf in der Haupt­stra­ße sowie in Her­zo­gen­au­rach an der Les­sing­stra­ße, der Dr. Walt­her-Stra­ße sowie des Wel­ken­ba­cher Kirch­weg betrof­fen. Die Maß­nah­men im Detail:

Nägels­bach­stra­ße in Erlan­gen gesperrt – Regio­nal­bus­se fah­ren anders

Von Mon­tag, den 17. April bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, den 28. Juli 2023 ist die Nägels­bach­stra­ße zwi­schen dem Abschnitt Sedan­stra­ße und Bech­mann-Rahn-Weg für den Gesamt­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Eine Umlei­tung ist ein­ge­rich­tet. Grund für die Sper­rung sind Arbei­ten am Fern­wär­me­netz. Auf­grund der Sper­rung kön­nen die Regio­nal­bus­se der Lini­en 203E, 203, 205 sowie 253 die Hal­te­stel­le „Neu­er Markt“ in Fahrt­rich­tung Höch­stadt bzw. Buben­reuth nicht bedie­nen. Eine Ersatz­hal­te­stel­le wird in der Güter­bahn­hof­stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 5 eingerichtet.

Bau­ar­bei­ten in Haupt­stra­ße Möh­ren­dorf – Ersatz­halt in Erlan­ger Straße

Von Diens­tag, 18. April 2023 bis ein­schließ­lich Mitt­woch, 17. Mai 2023 kommt es in der Haupt­stra­ße in Möh­ren­dorf zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Grund dafür ist die Glas­fa­ser­ver­le­gung im Stra­ßen­be­reich. Auf­grund der Maß­nah­me kann die Hal­te­stel­le „Möh­ren­dorf Mit­te“ der Linie 254 in Fahrt­rich­tung Klein­see­bach im Zeit­raum von Don­ners­tag, 20. April 2023 bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 5. Mai 2023 nicht bedient wer­den. Ein Ersatz­halt wird in der Erlan­ger Stra­ße gegen­über der bereits bestehen­den Hal­te­stel­le eingerichtet.

Bau­ar­bei­ten in drei Stra­ßen in Her­zo­gen­au­rach – Hal­te­stel­le „Dr.-Walther-Straße“ verlegt

Auf­grund der Ein­bin­dung einer Tra­fo­sta­ti­on ins Strom­netz ist je ein Abschnitt der Les­sing­stra­ße, der Dr. Walt­her-Stra­ße sowie des Wel­ken­ba­cher Kirch­weg im Zeit­raum von Mon­tag, 17. April 2023 bis ein­schließ­lich Frei­tag, 17. Mai 2023 halb­sei­tig gesperrt. Im Zuge der Arbei­ten wird die Hal­te­stel­le „Dr.-Walther-Straße“ der Regio­nal­bus­li­nie 201 in den Wel­ken­ba­cher Kirchweg/​Ecke Dr. ‑Walt­her-Stra­ße verlegt.