Am Mitt­woch, 19. April 2023, tref­fen sich die Mit­glie­der des Bau- und Werkse­na­tes ab 16 Uhr zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz. Dis­ku­tiert wird u.a. über fol­gen­de The­men: Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren und Flä­chen­nut­zungs-Ände­rungs­ver­fah­ren für das Gebiet des ehe­ma­li­gen Mais­el-Gelän­des, Flä­chen­nut­zungs­plan-Ände­rungs­ver­fah­ren und Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren für das Gebiet zwi­schen Mem­mels­dor­fer Stra­ße, Ber­li­ner Ring und Flug­platz­ge­län­de Brei­ten­au zur Ein­stel­lung des Ver­fah­rens sowie die Nut­zungs­än­de­rung eines Büro­ge­bäu­des am Sen­del­bach 15.

Der Ein­lass fin­det eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.