In der zwei­ten Woche der Oster­fe­ri­en mach­ten sich gut 30 Ten­nis­be­gei­ster­te des Burg­kunst­adter Baur SV in das Küsten­städt­chen Porec auf. Bei herr­li­chem Wet­ter stand die Vor­be­rei­tung auf die Anfang Mai begin­nen­de Wett­spiel­run­de auf den Sand­plät­zen in der kroa­ti­schen Regi­on Istri­en an. Die Grup­pe, die aus ambi­tio­nier­ten Jugend­li­chen, begei­ster­ten Frei­zeit- und erwach­se­nen Wett­kampf­spie­lern des Ver­eins bestand, trai­nier­te an ins­ge­samt sie­ben Tagen.

Mit inten­si­ven Trai­nings­ein­hei­ten leg­ten die Spie­le­rin­nen und Spie­ler früh­zei­tig die Grund­la­gen für die anste­hen­de Som­mer­sai­son. Alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer waren sich einig, dass man wie­der eine unver­gess­li­che Woche, in der es auch zahl­rei­che kuli­na­ri­sche Höhe­punk­te zu genie­ßen gab, mit­ein­an­der ver­bracht hat­te. Aus die­sem Grund plant der Baur SV bereits das 21. Kroa­ti­en-Trai­nings­la­ger im Früh­jahr 2024.