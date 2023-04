Der­zeit erhal­ten Fir­men in unse­rer Regi­on gehäuft Rech­nun­gen / Mah­nun­gen für Pro­dukt­ein­käu­fe die in der Mail nicht näher spe­zi­fi­ziert wer­den. Auch die Fir­men­adres­se, eine ent­spre­chen­de Kon­takt­per­son oder eine Kopie der Bestel­lung fehlt.

Dafür ent­hält die Mail einen Anhang mit einer ca. 1 KB gro­ßen ZIP-Datei, Datei­na­me ist in der Regel ein­fach eine Num­mer wie etwa „2346757​.zip“.

Öff­nen Sie einen der­ar­ti­gen Anhang auf kei­nen Fall! Die­se ZIP-Datei ent­hält einen Schad­code der Ihr System und/​oder Ihre Lauf­wer­ke angreift. Löschen Sie die Mail umgehend!

Ein Bei­spiel einer sol­chen E‑Mail:

Grund­sätz­lich gilt: Öff­nen Sie kei­ne unbe­kann­ten Anhän­ge bzw. Anhän­ge in E‑Mails die Sie weder erwar­ten noch ange­for­dert haben. Seriö­se Mails erken­nen Sie an den voll­stän­di­gen Fir­men­in­for­ma­tio­nen – falls Sie unsi­cher sind, kon­tak­tie­ren Sie die Fir­ma tele­fo­nisch ob die Mail auch wirk­lich von dort stammt, denn auch Absen­der­adres­sen las­sen sich fälschen.

Wie eine kor­rek­te Fir­men-E-Mail aus­se­hen muss erfah­ren Sie u.a. hier: https://www.e‑recht24.de/artikel/datenschutz/11342-geschaeftliche-e-mails-signatur-impressum-und-dsgvo-pflichtangaben.html#

Aber auch da ist Vor­sicht gebo­ten – sie­he fol­gen­des Bei­spiel. Hier ist schein­bar alles ok, aber: der Fir­men­na­me ist zwar echt, die Mail jedoch nicht (Fir­men­na­me und ‑adres­se wur­de im Bei­spiel geändert):