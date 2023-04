„Infor­mie­ren, Ken­nen­ler­nen, Schnup­pern und Anmel­den!“ heißt es für alle, die schon immer ein­mal ein Instru­ment ler­nen wol­len oder ihrem Nach­wuchs das Musi­zie­ren näher­brin­gen möch­ten: Die Städ­ti­sche Sing- und Musik­schu­le Forch­heim lädt alle Musik­in­ter­es­sier­ten am Sams­tag, 29. April 2023, von 14.00 bis 17.00 Uhr in die Mar­tin­schu­le, Wall­str. 17 in Forch­heim, zum jähr­li­chen Tag der offe­nen Tür.

Von der musi­ka­li­schen Eltern-Kind-Grup­pe und der musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung ganz am Anfang über die musi­ka­li­sche Grund­aus­bil­dung bis zu den Unter­richts­an­ge­bo­ten Kla­vier, Jazz-Kla­vier, Key­board, Akkor­de­on, Vio­li­ne, Vio­lon­cel­lo, Kon­tra­bass, Block­flö­te, Quer­flö­te, Kla­ri­net­te, Saxo­phon, Trom­pe­te, Gitar­re, E‑Gitarre, E‑Bass, klas­si­sches Schlag­zeug, Drum-Set und Per­cus­sion stellt die Städ­ti­sche Sing- und Musik­schu­le Forch­heim ihr umfang­rei­ches Unter­richts­an­ge­bot für Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne vor.

Die Lehr­kräf­te ste­hen allen zur indi­vi­du­el­len Bera­tung zur Ver­fü­gung: „Ler­nen Sie ver­schie­de­ne Instru­men­te ken­nen, pro­bie­ren Sie aus, fra­gen Sie, neh­men Sie teil, ler­nen Sie was Neu­es ken­nen – ler­nen Sie unse­re Sing- und Musik­schu­le in all ihren Facet­ten ken­nen!“ ist das Mot­to des Tages. Außer­dem haben alle die Mög­lich­keit, sich für das kom­men­de Schul­jahr 2023/2024 gleich anzumelden.

Bei Fra­gen steht vor­ab das Musik­schul-Sekre­ta­ri­at ger­ne per­sön­lich unter der Tele­fon­num­mer 09191 714–269 oder unter der E‑Mail-Adres­se musikschule@​forchheim.​de zur Ver­fü­gung. Infor­ma­tio­nen gibt es auch auf der städ­ti­schen Home­page unter dem Link www​.forch​heim​.de/​m​u​s​i​k​s​c​h​ule .

Das Team freut sich auf vie­le inter­es­sier­te Besucher*innen!