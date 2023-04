In den kom­men­den Wochen fin­den in den Hofer Stadt­bus­sen erneut Fahr­gast­zäh­lun­gen statt: In der Woche vom 17. bis 30. April 2023 sowie in der Woche vom 8. bis 14. Mai 2023 wird gemäß den Bestim­mun­gen des Geset­zes zur unent­gelt­li­chen Beför­de­rung Schwer­be­hin­der­ter der Anteil aller Fahr­gä­ste ermit­telt, die einen Schwer­be­hin­der­ten­aus­weis besit­zen und für deren unent­gelt­li­che Beför­de­rung die Hof­Bus GmbH anschlie­ßend Aus­gleichs­lei­stun­gen erhält. Es ist zwi­schen frei­fahrt­be­rech­tig­ten Behin­der­ten und ihren Begleit­per­so­nen sowie allen son­sti­gen Fahr­gä­sten über 6 Jah­ren zu unter­schei­den. Das Zähl­per­so­nal ver­fügt über einen ent­spre­chen­den Dienst­aus­weis und ist damit berech­tigt, die Tickets ein­zu­se­hen. Wir bedan­ken uns bei unse­ren Fahr­gä­sten für die Mithilfe.