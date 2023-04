Spen­de PV-Modul der Fir­ma „SOLAR­FO­CUS“ für Bergwachthütte

Pres­se­mit­tei­lung des För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim e.V.

Die Hüt­te der ehe­ma­li­gen Vor­auswa­che der Berg­wacht Forch­heim am obe­ren Park­platz des Wal­ber­las (Ehren­bürg) nahe Schlaifhau­sen und die Außen­an­la­ge die­ser Hüt­te sind sehr in die Jah­re gekommen.

Vie­le Men­schen sind gera­de in die­sem Bereich unter­wegs, an dem die Berg­wacht­hüt­te steht – in unmit­tel­ba­rer Nähe zum Wan­der­park­platz und im Zugangs­be­reich des Wal­ber­las. Es gibt aktu­ell kei­ne Infor­ma­ti­on über die Berg­wacht, ihre Arbeit, auch im Bereich des Natur­schut­zes – schlicht kei­nen Hin­weis, dass sich in die­sem Are­al eine Hüt­te der Berg­wacht befin­det. Es gibt auch kei­ne Mög­lich­keit, sich auf einer Bank an die­sem mar­kan­ten Punkt aus­zu­ru­hen. Die Berg­wacht war in ihrer Hüt­te ein­mal sehr aktiv, beson­ders im Bereich des Natur­schut­zes (Natur­schutz­strei­fe) – in der heu­ti­gen Zeit wie­der ein sehr bedeu­ten­des The­ma. Es soll Begeg­nungs­an­ge­bo­te wie z.B. Wan­de­run­gen, Exkur­sio­nen oder eben unse­re „offe­ne Berg­wacht­hüt­te“ geben, um Men­schen unter­schied­li­cher Gene­ra­tio­nen zusammenzubringen.

Nach Vor­ar­bei­ten 2022 an unse­rer Berg­wacht­hüt­te, ist der För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim seit Febru­ar 2023 aktiv dar­über, die­se zu reno­vie­ren und sie als Anlauf – und Infor­ma­ti­ons­stel­le für vie­le Men­schen zu machen. Um die not­wen­di­gen Rah­men­be­din­gun­gen zur Durch­füh­rung unse­res Ange­bo­tes / Kon­zep­tes zu schaf­fen sind eini­ge Maß­nah­men geplant, unter ande­rem die Reno­vie­rung der Hüt­te innen und außen. Da es rund um die Hüt­te kei­nen Strom gibt, sorgt für rege­ne­ra­ti­ven Strom in der Hüt­te ein gespen­de­tes PV-Modul der Fir­ma „SOLAR­FO­CUS“.

Geschäfts­füh­rer Joa­chim Kalk­gru­ber: „Wir freu­en uns, dass wir mit unse­rem PV-Modul einen Bei­trag zur Reno­vie­rung der Berg­wacht­hüt­te lei­sen konn­ten und hof­fen, dass in die Hüt­te bald wie­der genau­so aktiv genutzt wird wie frü­her. Der Schutz unse­rer Natur und der Zusam­men­halt der Men­schen ist wich­ti­ger denn je und für das nöti­ge Ver­ständ­nis bedarf es immer wie­der Infor­ma­tio­nen oder Akti­vi­tä­ten – dafür wün­schen wir dem För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim alles Gute!“

Der För­der­ver­ein bedankt sich auf das Herz­lich­ste bei der Fir­ma „SOLAR­FO­CUS“, wel­che die­ses Solar­mo­dul gespen­det hat. Dank die­ser Spen­de kann der Ver­ein den Geld­wert ander­wei­tig für die Reno­vie­rung der Berg­wacht­hüt­te ausgeben.

Sie wol­len den För­der­ver­ein unter­stüt­zen? Egal ob Sach-oder Geld­spen­de, der För­der­ver­ein freut sich über jede Art der Unter­stüt­zung. Unse­re Bank­ver­bin­dung: VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG, IBAN: DE35 7639 1000 0007 0100 10, BIC: GENODEF1FOH

Wei­te­re Infos zum För­der­ver­ein gibt es unter https://​for​der​ver​ein​-berg​wacht​be​reit​schaft​-forch​heim​-​e​-v4​.web​node​.com/