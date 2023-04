OB beim Anrudern

Der Ruder­ver­ein Erlan­gen lädt am Sonn­tag, 16. April, zum tra­di­tio­nel­len Sai­son­auf­takt an das Boots­haus ein. Einer Ein­la­dung dazu folgt auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

Sit­zung des Bau-/Werk­aus­schus­ses für den Entwässerungsbetrieb

Die näch­ste öffent­li­che Sit­zung des Bau-/Werk­aus­schus­ses für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb fin­det am Diens­tag, 18. April, um 16:30 Uhr im Rat­haus statt. Die Mit­glie­der befas­sen sich unter ande­rem mit einem Neu­bau im Klär­werk zur Spu­ren­stof­fe­li­mi­na­ti­on, der LED-Umrü­stung der Stra­ßen­be­leuch­tung im Bereich Röthel­heim­park sowie der Umge­stal­tung des West­aus­gangs am Berg­kirch­weih­ge­län­de im Rah­men des Sicherheitskonzepts.

Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss tagt

Der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 19. April, um 16:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Rat­haus zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem die Aus­bil­dungs­ka­pa­zi­tät für 2024, der digi­ta­le Bür­ger­ser­vice, die Ände­rung der Gebüh­ren­sat­zung zur Sat­zung für die städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, eine Zuschuss­er­hö­hung für die Umwelt­sta­ti­on Jugendfarm.

Sport und Spaß mit dem Fun Track in Büchenbach

Das Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung stellt von Mon­tag, 17. April, bis Don­ners­tag, 27. April, einen Fun-Track auf dem Park­platz der Hein­rich-Kirch­ner-Schu­le in Büchen­bach (Dom­propst­stra­ße 6) auf. Als mobi­ler Pumptrack, der aus ein­zel­nen Modu­len besteht, bie­tet er einen Rund­kurs an, der mit dem Fahr­rad, Rol­ler, Roll­stuhl, Skate­board, Inline-Skates und allem, was rollt, genutzt wer­den kann. Die Nut­zung ist kosten­los und ohne Anmel­dung mög­lich, jedoch auf eige­ne Gefahr. Der Fun Track steht dann ab Frei­tag, 28. April, auf dem Rat­haus­platz – pas­send zur Erlan­ger Fahr­rad-Ral­lye „Räd­li“ am Mon­tag, 1. Mai. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es im Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung unter der Ruf­num­mer 09131/86–1783. Kon­takt per E‑Mail: sportamt@​stadt.​erlangen.​de.

Voll­sper­rung in der Bach­feld­stra­ße verlängert

Die Bach­feld­stra­ße in Bruck ist noch bis Frei­tag, 19. Mai, voll­stän­dig gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit­teilt, fin­den zwi­schen den Haus­num­mern 10 bis 34 Arbei­ten an der Was­ser­lei­tung statt. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.