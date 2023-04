Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Spring­mes­ser in Pkw aufgefunden

Utten­reuth. Am 13.04.2023, gegen 11:30 Uhr, wur­de der 48-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land ange­hal­ten. Hier­bei konn­te in einem offe­nen Abla­ge­fach im Fahr­zeug ein Spring­mes­ser fest­ge­stellt wer­den, wel­ches nicht den erlaub­ten Anfor­de­run­gen ent­sprach. Der Fah­rer muss sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Waf­fen­ge­setz verantworten.

E‑Scooter sicher­ge­stellt

Ecken­tal. Am Nach­mit­tag des 12.04.2023 wur­de durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße ein Mann fest­ge­stellt, wel­cher auf einem E‑Scooter unter­wegs war, an wel­chem kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Der 29-jäh­ri­ge Fah­rer fuhr somit ohne gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz und konn­te eben­so kei­ne Betriebs­er­laub­nis für sei­nen Elek­tro­s­coo­ter vor­wei­sen. Die Wei­ter­fahrt wur­de des­halb unter­bun­den und ein Straf­ver­fah­ren auf­grund eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz eingeleitet.

Pkw-Anhän­ger entwendet

Herolds­berg. Am 13.04.2023, im Zeit­raum von 17:00 bis 20:00 Uhr, wur­de im Imker­weg ein am rech­ten Fahr­bahn­rand abge­stell­ter Pkw-Anhän­ger der Mar­ke Hei­ne­mann ent­wen­det. Wer Hin­wei­se auf den Täter bzw. den Ver­bleib des Hän­gers geben kann, möch­te sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung setzen.