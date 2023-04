Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ner BMW-Fah­rer fällt beim Tank­vor­gang an Tank­stel­le auf

COBURG. Im betrun­ke­nen Zustand betank­te in der Nacht zum Frei­tag ein 35-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer aus dem Land­kreis Coburg sein Fahr­zeug an einer Tank­stel­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine Strei­fe des Ein­satz­zu­ges der Cobur­ger Poli­zei woll­te um 3:40 Uhr das Dienst­fahr­zeug an einer Tank­stel­le in der Rodach­er Stra­ße betan­ken. An der Zapf­säu­le neben­an fiel den Beam­ten der deut­lich ange­trun­ke­ne Fah­rer auf, bei dem wäh­rend des Tank­vor­gangs der Sprit an des­sen Auto bereits über­lief. Bei der sich anschlie­ßen­den Kon­trol­le gab der Mann an, gar nicht der Fah­rer zu sein. Eine unbe­kann­te Frau, die aller­dings nicht mehr vor Ort sei, soll das Fahr­zeug an der Tank­stel­le abge­stellt haben. Er sei ledig­lich der Betan­ker gewesen.

Die Geschich­te nah­men die Beam­ten natür­lich nicht für bare Mün­ze. Sie unter­ban­den die Wei­ter­fahrt des Man­nes und stell­ten den Zünd­schlüs­sel sicher. Da der BMW-Fah­rer mit den poli­zei­li­chen Maß­nah­men nicht ein­ver­stan­den war und sich gegen die­se wehr­te, ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me in der Cobur­ger Poli­zei­dienst­stel­le durch einen Arzt an. Im Zuge der Ermitt­lun­gen stell­te sich wei­ter­hin her­aus, dass der BMW-Fah­rer nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war.

Gegen den 35-Jäh­ri­gen wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr, sowie Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis ermittelt.

30-Jäh­ri­ge ent­sorgt Haus­müll in Bach

LAU­TER­TAL, TIE­FEN­LAU­TER, LKR. COBURG. Drei gro­ße gefüll­te Müll­tü­ten ent­sorg­te am Don­ners­tag­abend eine 30-Jäh­ri­ge in dem Fluss „Lau­ter“ im Lau­ter­ta­ler Gemein­de­be­reich Tiefenlauter.

Die Müll­ent­sor­gung blieb aller­dings nicht unbe­merkt und Zeu­gen ver­stän­dig­ten die Cobur­ger Poli­zei. Die mit Haus­müll gefüll­ten Müll­säcke trie­ben beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe noch im Fluss. Die Beam­ten ver­stän­dig­ten Gemein­de­mit­ar­bei­ter, wel­che den Fluss vom Müll säu­ber­ten. Auf die uner­laub­te Abfall­ent­sor­gung ange­spro­chen gab die 30-Jäh­ri­ge, die gera­de in das dor­ti­ge Anwe­sen am Bach ein­ge­zo­gen war an, dass sie ein­fach nicht wuss­te, wo sie den Müll ent­sor­gen sol­le. Sie nutz­te des­halb das Gewäs­ser zur Müll­ent­sor­gung. Gegen die Frau wird wegen einem Ver­stoß nach Kreislauf‑, Wirt­schafts- und Abfall­ge­setz ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

PKW ver­kratzt

Kirch­leus. In der Zeit zischen dem 11.0423 und dem 12.04.23 wur­de ein in einem Car­port abge­stell­ter PKW in Kirch­leus mut­wil­lig beschä­digt. Mit­tels eines spit­zen Gegen­stan­des, wur­de ein lan­ger Krat­zer im Lack im Bereich des Kof­fer­rau­mes durch den Eigen­tü­mer fest­ge­stellt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 1000.-EUR geschätzt.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach