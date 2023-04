Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Wo sind die Pake­te geblieben?

BAM­BERG. Diens­tag und Mitt­woch wur­den laut einem Paket­ver­sen­der jeweils Pake­te in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Bren­ner­stra­ße abge­stellt, die beim Emp­fän­ger aber nie ankamen.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Wer fuhr den blau­en Renault an?

BAM­BERG. Im Lau­fe des Don­ners­tags wur­de ein in der Geisfel­der Stra­ße, auf dem Park­platz der Inno­va­ti­ven Sozi­al­ar­beit, abge­stell­ter blau­er Renault beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr auf das Heck und ent­fern­te sich anschlie­ßend vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Jugend­li­che mit Joint erwischt

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 16:30 Uhr konn­ten in der Jesui­ten­stra­ße zwei Jugend­li­che von einer Poli­zei­strei­fe dabei beob­ach­tet wer­den, wie sie einen Joint hin und her reich­ten. Als sie einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den soll­ten, rann­te ein 18-Jäh­ri­ger davon, konn­te aber gestellt wer­den. Bei der Durch­su­chung wur­den 1,38 g Haschisch­öl und ein Joint beschlag­nahmt. Auch bei sei­nem 15-Jäh­ri­gen Freund konn­te ein Taschen­mes­ser mit Haschi­sch­an­haf­tun­gen gefun­den wer­den. Der jun­ge Mann wur­de sei­nem Vater über­ge­ben, das Taschen­mes­ser wur­de eben­falls einbehalten.

Rausch wur­de in der Zel­le ausgeschlafen

BAM­BERG. Frei­tag­früh wur­de die Poli­zei Bam­berg in die Pro­me­na­de­stra­ße geru­fen. Dort hiel­ten sich zwei jun­ge Frau­en auf, die von einem stark betrun­ke­nen Mann immer wie­der belä­stigt wur­den. Die ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fen tra­fen auf einen 44-Jäh­ri­gen, der auch gegen­über den Beam­ten unein­sich­tig war. Er durf­te sei­nen Rausch in der Zel­le aus­schla­fen. Ein Alko­hol­test ergab 2,06 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

EBING. Ein Moun­tain­bike der Mar­ke Ste­vens war am 6. April zwi­schen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr am Bahn­hof abge­stellt. Dort wur­de es durch einen Unbe­kann­ten ent­wen­det. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, sach­dien­li­che Hin­wei­se geben.

Sach­be­schä­di­gun­gen

DÖRF­LEINS. Bereits zwi­schen dem 1. Janu­ar und 7. Febru­ar beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter ein Ver­tei­ler­ge­häu­se in der Orts­stra­ße „Obe­re Hut“. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHMERL­DORF. Eine Pedelec-Fah­re­rin befuhr am Mon­tag, gegen 16.30 Uhr, die Flur­stra­ße zwi­schen Schmerl­dorf und Mee­dens­dorf. In der Mit­te des Weges kam ihr ein hell­grau­er Pkw mit Stu­fen­heck ent­ge­gen. Da der Fah­rer zu nah an die 77-Jäh­ri­ge vor­bei­fuhr, geriet die­se in den Sei­ten­strei­fen und stürz­te. Der ca. 40-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um die leicht ver­letz­te Frau zu küm­mern. Die Poli­zei Bam­berg-Land bit­tet Zeu­gen, sowie die bei­den Erst­hel­fer, sich unter der 0951/9129–310 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

PETT­STADT. Am Sonn­tag, den 2. April, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gepark­ten Pkw und flüch­te­te, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 1.500 Euro zu küm­mern. Der Pkw war in der Zeit von 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr auf einem Park­platz in der Fabrik­stra­ße abge­stellt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HEI­LI­GEN­STADT I. OFR. Eine VW-Fah­re­rin war am Don­ners­tag, gegen 12.10 Uhr, von Veil­bronn in Rich­tung Unter­lein­lei­ter unter­wegs. Dabei kam es im Begeg­nungs­ver­kehr zu einer Berüh­rung mit einem blau­en Pkw. Bei dem Anstoß wur­de der lin­ke Außen­spie­gel des VW beschä­digt. Die Sach­scha­dens­hö­he liegt bei etwa 250 Euro. Hin­wei­se zum blau­en Pkw erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land unter der Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gefahr­gut­trans­por­ter gefähr­det den Ver­kehr und wird prompt sichergestellt

Pom­mers­fel­den. Beam­te des Schwer­last­kon­troll­grup­pe kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­vor­mit­tag einen Sat­tel­zug, der auf der B505 mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit und mit risi­ko­rei­chen Über­hol­vor­gän­gen unter­wegs war. Die Beam­ten stell­ten dabei ent­setzt fest, dass sowohl an der Zug­ma­schi­ne, als auch am Auf­lie­ger zwei Drit­tel der Rei­fen erheb­lich beschä­digt und nicht mehr ver­kehrs­si­cher waren. Zudem waren meh­re­re Brems­schei­ben geris­sen und in einem Fall sogar kom­plett gebro­chen. Bei der nähe­ren Betrach­tung der Ladung wur­de außer­dem klar, dass es sich tat­säch­lich um einen Gefahr­gut­trans­port han­del­te, wel­cher aber nicht ord­nungs­ge­mäß als sol­cher gekenn­zeich­net war. Da der TÜV bei einer Vor­füh­rung sowohl der Zug­ma­schi­ne, als auch dem Auf­lie­ger eine völ­li­ge Ver­kehrs­un­si­cher­heit beschei­nig­te wur­de der Sat­tel­zug bis zur voll­stän­di­gen Behe­bung aller Män­gel aus dem Ver­kehr gezo­gen und sicher­ge­stellt. Bezüg­lich des 36-jäh­ri­gen Fah­rers lagen neben mehr­fa­chen Geschwin­dig­keits­ver­stö­ßen auch erheb­li­che Ver­stö­ße gegen die Sozi­al­vor­schrif­ten bezüg­lich über­schrit­te­ner Lenk- und unter­schrit­te­ner Ruhe­zei­ten vor. Die Ver­stö­ße sum­mier­ten sich der­art, dass der Fah­rer ohne festen Wohn­sitz in Deutsch­land, erst aus dem Poli­zei­ge­wahr­sam ent­las­sen wer­den konn­te, nach­dem er für die zu erwar­ten­den Buß­gel­der eine Sicher­heits­lei­stung von 1.000 Euro hin­ter­legt hat­te. Gegen das Unter­neh­men wur­de eben­falls ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

Angeb­lich den Füh­rer­schein verloren

Hirschaid. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag einen Opel, der auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Der 30-jäh­ri­ge Fah­rer teil­te den Beam­ten dabei mit, er habe sei­nen aus­län­di­schen Füh­rer­schein ver­lo­ren. Bei einer nähe­ren Über­prü­fung wur­de aber klar, dass die­se angeb­li­che Fahr­erlaub­nis auf­grund sei­nes bereits län­ge­ren Auf­ent­halts in Deutsch­land kei­ne Gül­tig­keit mehr hät­te und es zudem frag­lich war, ob sie wirk­lich jemals exi­stiert hat­te. Somit war klar, dass er sei­nen Weg nur noch zu Fuß fort­set­zen durf­te und ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis muss­te ein­ge­lei­tet werden.

Kein gül­ti­ger Füh­rer­schein, statt­des­sen ver­bo­te­nes Mes­ser mitgeführt

Eggols­heim. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­vor­mit­tag einen Klein­trans­por­ter, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs war. Der 49-jäh­ri­ge Fah­rer zeig­te den Beam­ten dabei einen aus­län­di­schen Füh­rer­schein vor, der schon seit vie­len Jah­ren sei­ne Gül­tig­keit für die EU ver­lo­ren hat­te. Zudem führ­te er noch ein ver­bo­te­nes Spring­mes­ser mit auch noch über­lan­ger Klin­ge mit, wel­ches sicher­ge­stellt wer­den muss­te. Sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de been­det und ihn erwar­ten Straf­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und eines Ver­ge­hens gegen das Waffengesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bie­ber­bach: Den B‑Platz des Sport­ver­eins SV Bie­ber­bach miss­brauch­te ein bis­lang unbe­kann­ter Auto­fah­rer, indem er dort Pirou­et­ten dreh­te. Das emp­fan­den Ver­ant­wort­li­che des Sport­ver­eins als die nicht vor­ge­se­he­ne Nut­zung und erstat­te­ten des­halb Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung. Wer weiß, wer der ille­ga­le Rasen­nut­zer ist oder die­sen in der Zeit der Oster­fe­ri­en beob­ach­tet hat, möge sich bei der Poli­zei in Eber­mann­stadt mel­den: 09194/7388–0.

Grä­fen­berg. An der Bus­hal­te­stel­le der Real­schu­le ange­brach­te Aus­hän­ge­ta­feln wur­den im Zeit­raum vom Oster­mon­tag bis Don­ners­tag beschä­digt. Kon­kret wur­den die Glas­schei­ben der Schau­kä­sten ein­ge­schmis­sen, den Scha­den bezif­fert der Haus­mei­ster auf etwa 600,- €. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei: 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

EGGOLS­HEIM. LKR. FORCH­HEIM. Bei der Kon­trol­le eines 48-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rers am Don­ners­tag­vor­mit­tag konn­te die­ser kei­nen Füh­rer­schein vor­zei­gen. Es wur­de fest­ge­stellt, dass die­ser tat­säch­lich nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist. Er hat sich wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis zu verantworten.

WIM­MEL­BACH. LKR. FORCH­HEIM. Ein 63-jäh­ri­ger Mofa-Fah­rer war am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf dem Geh- und Rad­weg von Wim­mel­bach Rich­tung Forch­heim unter­wegs. Dabei kam er ins Schlin­gern und konn­te gera­de noch einen Sturz ver­hin­dern. Durch die kon­trol­lie­ren­den Beam­ten konn­te Alko­hol­ein­wir­kung fest­ge­stellt wer­den. Ein Test am Alko­ma­ten ergab einen Wert von über 0,8 Pro­mil­le. Zudem bestan­den Hin­wei­se auf eine Dro­gen­ein­wir­kung. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ist die Folge.