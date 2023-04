Am MON­TAG, 08. MAI, 15:00 UHR im ZEIT­LOCH, GRÄ­FEN­BER­GER STRA­SSE 5 IN IGENS­DORF (neben der Markt­bü­che­rei) . Vie­le Senio­ren/-innen und…

Markt Igens­dorf: Die Tages­pfle­ge in Most­viel prä­sen­tiert sich

Mit „Clas­sic Brass“ kommt eines der besten Blech­blä­ser-Ensem­bles Euro­pas am 21. April 2023 nach Igens­dorf

CLAS­SIC BRASS – eines der besten Blech­blä­ser­en­sem­bles Euro­pas – gastiert mit »Music For Your Soul« in Igens­dorf Der Igens­dor­fer Kultursommer…