Am MON­TAG, 08. MAI, 15:00 UHR im ZEIT­LOCH, GRÄ­FEN­BER­GER STRA­SSE 5 IN IGENS­DORF (neben der Markt­bü­che­rei) . Vie­le Senio­ren/-innen und deren Ange­hö­ri­ge wis­sen wenig über das Wir­ken und den Auf­bau einer Tages­pfle­ge. Vor­ge­stellt wird das Kon­zept, wie ein Tag in der Tages­pfle­ge gestal­tet und finan­ziert wird und wie Hol- und Bring­dienst in Anspruch genom­men wer­den kann.