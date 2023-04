Ange­bo­te von Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen aus dem Land­kreis mit dabei

Am Don­ners­tag, den 27. April 2023 betei­li­gen sich Fir­men, Orga­ni­sa­tio­nen und Ein­rich­tun­gen im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt wie­der am bun­des­wei­ten Akti­ons­tag Girls‘ und Boy’s Day. Schü­le­rin­nen und Schü­ler ab der fünf­ten Klas­se bekom­men an die­sem Tag Ein­blick in ver­schie­de­ne Beru­fe, die mit gen­der­ty­pi­schen Kli­schees auf­räu­men. Ziel ist, die Berufs­chan­cen für jun­ge Men­schen in zukunfts­träch­ti­gen Berufs­fel­dern zu erhö­hen, in denen Frau­en oder Män­ner unter­re­prä­sen­tiert sind.

REIN­SCHNUP­PERN UND TALEN­TE ENTDECKEN

Schü­le­rin­nen erkun­den am Girls’Day Tech­nik, Natur­wis­sen­schaf­ten und Infor­ma­tik. Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen laden Schü­le­rin­nen ein, vor Ort im Betrieb Beru­fe wie Hand­wer­ke­rin, Mecha­tro­ni­ke­rin, Infor­ma­ti­ke­rin oder Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen ken­nen­zu­ler­nen. Schü­ler ler­nen am Boys‚Day Beru­fe oder Stu­di­en­fä­cher ken­nen, in denen der Män­ner­an­teil unter 40 Pro­zent liegt, bei­spiels­wei­se in den Berei­chen Gesund­heit und Pfle­ge, BIL­DUNG, ERZIE­HUNG UND SOZIA­LES oder DIENSTLEISTUNG.

ONLINE BIS 20. APRIL 2023 ANMELDEN

Inter­es­sier­te kön­nen sich im Inter­net unter www​.girls​-day​.de und www​.boys​-day​.de für ein­zel­ne Aktio­nen anmel­den. Die Ange­bo­te sind über das Feld „Ange­bo­te fin­den“ auf den Sei­ten der Initia­ti­ven zu fin­den, dort wer­den auch freie Plät­ze ange­zeigt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te bei der Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09131/803‑1321.