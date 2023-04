Ein Land-Art-Baum­ge­mäl­de kön­nen Kin­der ab sechs Jah­ren am Sams­tag, 22. April 2023, bei einem Kurs der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main selbst gestal­ten. Unter Anlei­tung von Elai­ne Mack­anyn wer­den zuerst ver­schie­de­ne Farb­tö­ne aus Natur­ma­te­ria­li­en her­ge­stellt, anschlie­ßend geht es mit Farb­ei­mern und Pin­sel raus in die Natur.

Beginn des Kur­ses am Sams­tag, 22. April 2023, ist um 10 Uhr. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt fünf Euro. Mit­zu­brin­gen sind eine klei­ne Gar­ten­schau­fel, wet­ter­fe­ste Klei­dung und gutes Schuh­werk sowie ein Getränk und eine klei­ne Brotzeit.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main unter Tel. 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.