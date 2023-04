Der fami­li­en­ent­la­sten­de Dienst (FED) und die offe­ne Behin­der­ten­ar­beit (OBA) des AWO Kreis­ver­band Kulm­bach e. V. mit Sitz in der Han­nes-Streh­ly-Stra­ße haben seit März mit dem Wirsber­ger Lars Wag­ner-Einen­kel einen neu­en Ein­rich­tungs­lei­ter erhal­ten. Die­se bei­den zusam­men­hän­gen­den Dien­ste rich­ten sich an Fami­li­en mit Kin­dern mit Behin­de­rung aus dem Land­kreis Kulm­bach und bie­ten neben Bera­tung vor allem Ent­la­stung durch Ein­zel­be­treu­un­gen und ver­schie­de­ne Frei­zeit­an­ge­bo­te. Dazu zäh­len zum Bei­spiel Aus­flü­ge in die Ther­me Obern­sees und in Zoos, Baste­l­an­ge­bo­te, Spie­le­nach­mit­ta­ge oder der Besuch von Festen. Nicht nur die Eltern pro­fi­tie­ren davon. Gera­de die betrof­fe­nen Kin­der und Jugend­li­che kön­nen so etwas mit Gleich­alt­ri­gen unter­neh­men. Der FED und die OBA suchen stets enga­gier­te Bür­ger, die auf der Suche nach einer Ehren­amts­tä­tig­keit sind. Auch Rent­ner und Schü­ler ab 16 Jah­ren kön­nen sich in die Arbeit mit Kin­dern und Jugend­li­chen von 0–21 Jah­ren stun­den­wei­se, nach Rück­spra­che mit den Fami­li­en ein­brin­gen und so etwas Gutes tun. Zudem erhal­ten die ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen eine steu­er­freie Aufwandsentschädigung.

Soll­ten Sie Inter­es­se an einer Mit­ar­beit im FED und der OBA der Arbei­ter­wohl­fahrt Kulm­bach haben oder auf der Suche nach Unter­stüt­zung und Bera­tung für Ihr Kind mit Behin­de­rung sein, kön­nen Sie sich bei Lars Wag­ner-Einen­kel unter der Tele­fon­num­mer 0160 92 94 56 52 oder unter der E‑Mail fed@​awo-​ku.​de melden.