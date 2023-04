Die Stadt­ver­wal­tung öff­net sich für Jun­gen und Mädchen

Auch heu­er wird sich die Stadt Coburg am bun­des­wei­ten Girls´und Boys´Day betei­li­gen. Er fin­det am Don­ners­tag, 27. April, statt. Mäd­chen und Jun­gen erhal­ten an die­sem Tag Ein­blick in ver­schie­de­ne Berei­che. Die Aus­zu­bil­den­den haben sich bereit erklärt, die Teil­neh­men­den zu begleiten.

Den Mäd­chen steht bei der Stadt­ver­wal­tung eine gro­ße Aus­wahl an typi­schen „Män­ner­be­ru­fen“ zur Ver­fü­gung. Sie kön­nen unter ande­rem im Amt für Kom­mu­ni­ka­ti­on- und Infor­ma­ti­ons­tech­nik in den Beruf der Fach­in­for­ma­ti­ke­rin hin­ein­schnup­pern, in der Ver­kehrs­pla­nung des Stadt­bau­am­tes die Mobi­li­täts­pla­nung der Zukunft erkun­den oder die tech­ni­sche Über­wa­chung im Kre­ma­to­ri­um inspi­zie­ren. Unter dem Mot­to „Frau­en­power“ kön­nen sie auch der per­sön­li­chen Mit­ar­bei­te­rin des Ober­bür­ger­mei­sters über die Schul­ter schau­en. Als Haus­mei­ste­rin im Erne­sti­num oder Alex­an­drinum kön­nen die Mäd­chen die zwei Gym­na­si­en aus einer ande­ren Per­spek­ti­ve ken­nen­ler­nen oder bei der Feu­er­wehr ihr Geschick bei ver­schie­den­sten Auf­ga­ben unter Beweis stel­len. Wer lie­ber an der fri­schen Luft arbei­tet, hat die Mög­lich­keit im Bereich „Forst“ des Cobur­ger Grün­flä­chen­amts am kli­ma­re­si­sten­ten Wald mitzuarbeiten.

Die Jun­gen bekom­men an die­sem Tag Gele­gen­heit, sich in „typi­schen Frau­en­be­ru­fen“ aus­zu­pro­bie­ren. Jungs kön­nen im Bereich „Flo­ri­stik“ des Grün­flä­chen­amts der Stadt Coburg ihrer Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf las­sen, in der Her­ren­schnei­de­rei des Lan­des­thea­ters einen exklu­si­ven Ein­blick gewin­nen, einen Tag als Betreu­er im städ­ti­schen Kin­der­haus Seid­manns­dorf erle­ben oder in einer „Behör­den­ral­lye“ ver­schie­de­ne Ämter der Cobur­ger Stadt­ver­wal­tung und die Ver­wal­tungs­tä­tig­keit kennenlernen.

Eine Anmel­dung zu den ver­schie­de­nen Aktio­nen ist online über die Web­site des Girls‘ Day www​.girls​-day​.de bzw. Boys‘ Day www​.boys​-day​.de noch immer möglich.