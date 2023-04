Für mehr Sicher­heit von Fuß­gän­gern: Bau­ar­bei­ten ent­lang Kreu­zung Am Kreuz­stein/­Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße/Am Gol­de­nen Feld Ver­kehrs­teil­neh­mer ent­lang der Kreu­zung Am Kreuz­stein/­Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße/Am Gol­de­nen Feld…

BN-Kreis­grup­pe Kulm­bach fei­ert Abschal­tung der Atom­kraft­wer­ke

End­lich ist es so weit, die letz­ten Atom­kraft­wer­ke in Deutsch­land wer­den am kom­men­den Sams­tag abge­schal­tet. Dafür haben der Bund Naturschutz,…