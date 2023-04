Tages­fahrt nach Lehe­sten ins Spiel­zeug­mu­se­um und Schie­fer­na­tur­park am Sams­tag, den 22. April 2023

Der Fran­ken­bund – Grup­pe Bay­reuth – will mit die­ser Tages­fahrt einen Blick über die ober­frän­ki­sche Gren­ze wer­fen. Besucht wird in Son­ne­berg das Deut­sche Spiel­zeug­mu­se­um und in Lehe­sten der Schie­fer­na­tur­park. In bei­den Muse­en fin­den Füh­run­gen statt. Abfahrt ist in Bay­reuth um 8 Uhr am Volks­fest­platz. Teil­neh­mer­ge­bühr 45 Euro. Info/​Anmeldung unter Tel 0921–39094(Tren­del) oder E‑Mail: frankenbundbayreuth@​gmx.​de.