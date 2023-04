Deutsch­lands größ­te Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE fand im März in der Mes­se Nürn­berg statt und lock­te 14.800 Besu­cher aus ganz Euro­pa an. Für Aus­stel­ler und Ver­an­stal­ter ende­te THE VIL­LA­GE 2023 mit guten Ergeb­nis­sen. Die Besu­cher kamen aus über zehn Län­dern, dar­un­ter Däne­mark, USA aber auch Tür­kei und Usbe­ki­stan nach Nürn­berg, um THE VIL­LA­GE zu besu­chen und bewie­sen reges Inter­es­se an den prä­sen­tier­ten Whisk(e)ys.

2.800 ver­schie­de­ne Whisk(e)ys aus 22 Län­dern stan­den bei der Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg im Ange­bot. Eini­ge Rari­tä­ten waren bereits nach kur­zer Zeit aus­ver­kauft. Für den fach­li­chen Part­ner von THE VIL­LA­GE, Micha­el Gradl von whis​ky​faess​la​.de, war THE VIL­LA­GE 2023 „die erfolg­reich­ste Whisk(e)y‑Messe aller Zei­ten“, so Micha­el Gradl. „Die Nach­fra­ge war bom­ba­stisch und hat unse­re Erwar­tun­gen noch mal über­trof­fen. Die Stim­mung war wie immer gut und nach der pan­de­mie­be­ding­ten Zurück­hal­tung im ver­gan­ge­nen Jahr war es eine Freu­de, wie­der eine unbe­schwer­te THE VIL­LA­GE zu erle­ben.“ 150 Aus­stel­ler, dar­un­ter Impor­teu­re und Destil­le­rien, sorg­ten für eine brei­te Aus­wahl an Whisk(e)ys. Für Andre­as Bern­hardt von Kirsch Import e.K. ging das Kon­zept der Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg erneut gut auf: „THE VIL­LA­GE ist für uns einer der wich­tig­sten Mes­se­auf­trit­te im Jahr und hat das 2023 wie­der mehr als bestä­tigt. Auch unse­re über 20 inter­na­tio­na­len Mar­ken­ver­tre­ter sind begei­stert gewe­sen von der dies­jäh­ri­gen Mes­se – sowohl vom Andrang an den Stän­den als auch von den Gesprä­chen mit den Besu­chern selbst. Wir freu­en uns bereits auf das kom­men­de Jahr und bedan­ken uns beim Ver­an­stal­ter für die gute Zusam­men­ar­beit und bei allen Besu­chern für ihr reges Interesse.“

Euro­päi­scher Szene-Treffpunkt

THE VIL­LA­GE gilt als Treff­punkt für Whisk(e)y‑Liebhaber aus ganz Euro­pa. Mehr als zwei Drit­tel der Besu­cher nah­men eine Anrei­se von mehr als 50 Kilo­me­tern in Kauf, um die Mes­se in Nürn­berg zu besu­chen. Die ent­spann­te Atmo­sphä­re und die gro­ße Whisk(e)y- Aus­wahl sorg­ten dafür, dass vie­le Besu­cher THE VIL­LA­GE sogar an meh­re­ren Tagen besuch­ten. 85 Pro­zent der Besu­cher haben auf der Mes­se ein­ge­kauft und unab­hän­gig von der Preis­stei­ge­rung des Whisk(e)ys haben die Besu­cher durch­schnitt­lich mehr aus­ge­ge­ben als in den Vorjahren.

Par­al­lel zum Mes­se­ge­sche­hen stell­ten über 30 Master Clas­ses beson­de­re Abfül­lun­gen in den Fokus. Fast 1.500 Besu­cher buch­ten eine oder meh­re­re Master Clas­ses, um wei­te­re Whisk(e)ys zu ent­decken und ihr Exper­ten­wis­sen zu ver­tie­fen. Dar­über hin­aus ging es bei THE VIL­LA­GE um das Erle­ben der Whisk(e)y- Com­mu­ni­ty sowie um das per­sön­li­che Ken­nen­ler­nen bekann­ter Sze­ne-Grö­ßen. Auch die Basic Semi­na­re des Nürn­ber­ger Whis­ky­clubs High­land Cir­cle waren gut besucht.

Live-Musik, Kil­te, Guin­ness und Hag­gis sorg­ten für das klas­si­sche THE VIL­LA­GE-Ambi­en­te, für das die Nürn­ber­ger Whisk(e)y‑Messe seit zehn Jah­ren bekannt ist. Der neue Bereich THE BBQ VIL­LA­GE lie­fer­te zusätz­li­che Ange­bo­te für die anste­hen­de Grill-Sai­son und prä­sen­tier­te hoch­wer­ti­ges Fleisch. Fre­de­rik Boet­zelen von FIRE & FOOD zieht für die erst­ma­li­ge Koope­ra­ti­on mit THE VIL­LA­GE eine posi­ti­ve Bilanz: „Der Zuschau­er­lauf und Zuspruch war über­ra­schend groß, aber natür­lich rühr­te das Inter­es­se von der ver­bun­de­nen Lie­be der Besu­cher zu Spi­ri­tuo­sen und Gril­len her. Das gehört ja auch irgend­wie zusammen.“

PUE­BLO DEL RON

Seit sechs Jah­ren beglei­tet der die R(h)um-Messe PUE­BLO DEL RON die Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg und ist nicht mehr weg­zu­den­ken. Die 25 R(h)um-Aussteller erleb­ten eben­falls eine gute Nach­fra­ge nach den rund 250 ver­schie­de­nen R(h)um-Sorten, die dort im Ange­bot waren.

Aus­blick: THE VIL­LA­GE 2024 am 9. und 10. März

Im kom­men­den Jahr fin­det die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE am 9. und 10. März in der Hal­le 3C der Mes­se Nürn­berg statt. Die­se ist die modern­ste Hal­le im Mes­se­ge­län­de und ver­fügt über groß­flä­chi­ge Glas­fron­ten, die natür­li­ches Licht in die Mes­se­hal­le 3 las­sen. Das exklu­si­ve Pre-Ope­ning bil­det am Vor­abend der Mes­se, Frei­tag, 8. März, den Auftakt.

Par­al­lel zur Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE fin­det die „aku­sti­ka – Die Mes­se für Musik“ statt, die in die­sem Jahr als Musik-Mes­se Nürn­berg 2023 Prä­mie­re fei­er­te und bereits par­al­lel zu THE VIL­LA­GE lief. Da bei­de Ver­an­stal­tun­gen gut har­mo­niert haben und es vie­le Besu­cher gab, die sich sowohl für Whisk(e)y als auch für Musik inter­es­sier­ten, wird es wie­der die Mög­lich­keit geben, bei­de Mes­sen zu besuchen.

Der Zutritt zur Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE ist erst ab 18 Jah­ren gestat­tet. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen unter www​.whis​key​-mes​se​.de