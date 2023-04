Flo­ri­ans­tag der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Forchheim

Herz­li­che Ein­la­dung zum Flo­ri­ans­tag 2023 – Pres­se­mit­tei­lung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Forchheim

Auch in die­sem Jahr fin­det der Flo­ri­ans­tag der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Forch­heim am Sonn­tag, 7. Mai 2023 statt. Treff­punkt ist um 8:30 Uhr am Gerä­te­haus in Forchheim.

Neben einem bun­ten Pro­gramm aus Vor­füh­run­gen und musi­ka­li­scher Unter­hal­tung durch die Feu­er­wehr­ka­pel­le Forch­heim und dem Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heim, konn­ten wir unser gro­ßes Kin­der­pro­gramm erwei­tern und freu­en uns – als beson­de­res High­light – ein Kin­der­ka­rus­sell bei uns zu haben.

Hier sagen wir ein herz­li­ches Dan­ke­schön an die Fir­ma Simon Hege­le Heal­th­ca­re Solu­ti­ons für die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung und den Sup­port. Dane­ben wird es eine Hüpf­burg, eine Foto­box und vie­les mehr geben. Kurz­um: Ein gro­ßes Fami­li­en­fest – und dies alles kosten­los. Selbst­ver­ständ­lich kommt das leib­li­che Wohl nicht zu kurz. Für Spei­sen und Geträn­ke wird bestens gesorgt sein.

Das Tages­pro­gramm gibt es hier.