Demenz-Scree­ning­tag in Hei­li­gen­stadt – Früh­erken­nung bedeu­tet Gewissheit

Im ober­frän­ki­schen Hei­li­gen­stadt und den drei Orts­tei­len Sie­gritz, Teu­chatz und Hohen­pölz fin­det am Don­ners­tag, 20. April 2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr eine beson­de­re Pre­miè­re statt: digi­DEM Bay­ern, das Digi­ta­le Demenz­re­gi­ster Bay­ern in Erlan­gen, lädt gemein­sam mit der Markt­ge­mein­de zu einem Demenz-Bevöl­ke­rungs­scree­ning ein. An den vier Stand­or­ten kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ihre Gedächt­nis­lei­stung kosten­frei und mit Hil­fe eines wis­sen­schaft­li­chen Kurz­tests über­prü­fen lassen.

Demenz­er­kran­kun­gen wer­den nach wie vor zu wenig dia­gno­sti­ziert. Einer deut­schen Stu­die zufol­ge leben 60 Pro­zent der an Demenz Erkrank­ten ohne eine gesi­cher­te Dia­gno­se. Gleich­zei­tig wird die Demenz-Dia­gno­se meist sehr spät und häu­fig erst bei fort­ge­schrit­te­ner Sym­pto­ma­tik gestellt.

„Für Men­schen mit kogni­ti­ven Ein­schrän­kun­gen und ihre An- und Zuge­hö­ri­gen ist es von gro­ßer Bedeu­tung, früh­zei­tig Gewiss­heit zu haben“, sagt Prof. Dr. Elmar Grä­ßel, Demenz­for­scher und einer der drei Pro­jekt­lei­ter bei digi­DEM Bay­ern. „Je frü­her eine Demenz erkannt wird, desto frü­her ler­nen Men­schen mit Demenz und ihre Ange­hö­ri­gen mit den Krank­heits­sym­pto­men umzu­ge­hen und desto frü­her kön­nen Behand­lungs- und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten in die Wege gelei­tet wer­den“, ergänzt Prof. Dr. med. Peter Kolom­in­sky-Rabas. Der Neu­ro­lo­ge und ist eben­falls einer der Pro­jekt­lei­ter von digi­DEM Bayern.

Ziel von digi­DEM Bay­ern ist es, die Lebens­si­tua­ti­on von Men­schen mit Demenz und deren pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen nach­hal­tig zu ver­bes­sern, beson­ders im länd­li­chen Raum. Geför­dert wird digi­DEM Bay­ern vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge (StMGP) im Rah­men der Baye­ri­schen Demenzstrategie.

Kur­ze Anfahrts­we­ge für die Bevölkerung

Auch Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold aus Hei­li­gen­stadt liegt die Demenz-Früh­erken­nung am Her­zen: „Uns als Kom­mu­ne ist es wich­tig, gemein­sam mit digi­DEM Bay­ern für die Demenz­er­kran­kung zu sen­si­bi­li­sie­ren. Wir möch­ten so vie­le Men­schen wie mög­lich errei­chen.“ Ste­fan Reichold betont: „Die Anfahrts­we­ge sind kurz und der wis­sen­schaft­li­che Kurz­test dau­ert nur cir­ca zehn bis 15 Minu­ten. Das Ange­bot, sei­ne Gedächt­nis­lei­stung kosten­los und in einem geschütz­ten Raum über­prü­fen zu las­sen, soll­te sich nie­mand ent­ge­hen lassen.“

Der Scree­ning­test ersetzt zwar kei­ne umfas­sen­de ärzt­li­che Dia­gno­se, lie­fert aber erste Hin­wei­se dar­auf, ob eine wei­te­re Abklä­rung not­wen­dig ist.

Demenz-Scree­ning­tag in Heiligenstadt

Wann:

Don­ners­tag, 20. April 2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr

Wo:

Hei­li­gen­stadt, Rat­haus, 10.00 – 16.00 Uhr

Hohen­pölz, Bürgerhaus, 10.00 – 14.00 Uhr

Sie­gritz, Schützenhaus, 10.00 – 14.00 Uhr

Teu­chatz, Jugend­raum der Feu­er­wehr, 10.00 – 14.00 Uhr

Inter­es­sier­te wer­den freund­lich gebe­ten, sich für den Demenz-Scree­ning­tag tele­fo­nisch anzu­mel­den bei Manue­la Zeil­mann unter der Tele­fon­num­mer 09198/92 99–10 (Rat­haus Hei­li­gen­stadt), täg­lich 08.00 – 12.00 Uhr, diens­tags 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.45 Uhr.