Die RW 21 Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te laden am Don­ners­tag, 20.04. zu einer beson­de­ren Buch­be­spre­chung in das Lese­ca­fé 21 ein. Ab 19.30 Uhr stel­len lite­ra­tur­be­gei­ster­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein Buch ihrer Wahl vor und bespre­chen, war­um ihr Buch beson­ders außer­ge­wöhn­lich und lesens­wert ist. Mar­tin Boek­stie­gel bespricht das Buch „Das Euro­pa der Köni­ge“ von Leon­hard Horow­ski, Lui­sa Fun­ke-Bar­jak das Buch „Über­win­tern – Wenn das Leben inne­hält“ von Kathe­ri­ne May und Ange­la Hager stellt das Buch „Ster­ben im Som­mer“ von Zsuz­sa Bánk vor. Eine Anmel­dung wird bis spä­te­stens 19.04.2023 per E‑Mail unter: stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de erbe­ten. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den erwünscht. Das Lese­ca­fé 21 befin­det sich im 2. Ober­ge­schoss der RW 21 Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Str. 21, 95444 Bay­reuth. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.