Beson­de­re Erleb­nis­se beim Frühlingsfest

Am Frei­tag, 14. April 2023, fin­det die Nacht der 1000 Lich­ter mit Musik­feu­er­werk statt – Pres­se­mit­tei­lung des Schausteller-Verbands

Nach dem Fami­li­en­tag mit hal­ben Prei­sen ist vor dem zwei­ten Wochen­en­de! Jetzt neh­men wir Fahrt auf und prä­sen­tie­ren „Kul­tur und Über­ra­schun­gen pur“ – das was unser Volks­fest eben von ande­ren unter­schei­det. Prak­tisch jeden Tag gibt es Volksfestkultur.

Den Don­ners­tag, eine kul­tu­rell-kuli­na­ri­sche Begeg­nung mit unse­rer Part­ner­stadt Cor­do­ba, haben wir schon ange­kün­digt. Ein­zel­hei­ten fin­den sich noch­mal unter den Terminen.

Näch­ste Ter­mi­ne: Don­ners­tag, 13. April, ab 18 Uhr: Der The­men­tag wid­met sich heu­er Spa­ni­en und Nürn­bergs Part­ner­stadt Cor­do­ba. Das wird heiß­blü­tig, der gan­ze Platz: eine ein­zi­ge spa­ni­sche Fie­sta. Fla­men­co-Tän­ze, Gitar­ren­mu­sik, Live-Spek­ta­kel, extra kuli­na­ri­sche Genüs­se. Es tre­ten auf: Cen­tro Espa­nol, Onda Fla­men­ca, Alber­to­ma­rio, Gipsy for Life. In Zusam­men­ar­beit mit dem Amt für Inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen fin­det ein bun­tes Pro­gramm u.a. auf der Ver­an­stal­tungs­büh­ne im „Dorf“ statt. Auf dem gan­zen Platz gibt es kuli­na­ri­sche und ande­re Über­ra­schun­gen zum Cordoba-Thema.

EXTRA TIPP zum Spa­ni­en­tag „Fran­ken trifft Cor­do­ba“: Pocket Ope­ra Com­pa­ny, Auf­trit­te um 19.00, 19.30, 20.00, und 20.30 Uhr am Don­ners­tag, 13. April.

Ein Höhe­punkt wird der Auf­tritt der Pocket Ope­ra Com­pa­ny (kurz: POC) mit „FAN­TAS­MA FATA­LE“. Deutsch­lands älte­stes frei­es Musik­thea­ter schickt zwölf Saxo­fo­ni­sten und den Schlag­wer­ker Sla­wo­mir Mscisz, die den „Bole­ro“ von Ravel als Pop-up-Spek­ta­kel unter dem Titel „Fan­tas­ma Fata­le“ am Rie­sen­rad dar­bie­ten. Ein Kul­tur­spek­ta­kel mit ganz eige­nem Reiz, mit­ten im Volksfesttrubel.

Mehr Infos: https://​www​.pocket​-ope​ra​.de/​d​e​/​s​t​a​rt/

Fest­zelt Papert: Ab 18 Uhr am Don­ners­tag, 13. April, Mal­lor­ca Par­ty mit DJ Dan­ny Mal­le. Auf­tritt von Juli­an Som­mer und Nan­cy Franck, bekannt vom Bier­kö­nig. San­gria zum Sonderpreis.

Das Dorf „Zum alten Kuckuck“:

Son­der­pro­gramm zum Cor­do­ba-Tag auf der Bühne

18.00 Uhr Cen­tro Espa­nol – Tria­na & Sol y Sonrisas

18.15 Uhr Albertomario

18.30 Uhr Onda Fla­men­ca – Canela y Azucar / Mar y Sol

18.50 Uhr Gipsy for Life

19.05 Uhr Cen­tro Espa­nol – Flamencura

19.20 Uhr Albertomario

19.35 Uhr Onda Fla­men­ca – Dul­ce Flamencas

19.50 Uhr Gipsy for Life

20.05 Uhr Cen­tro Espa­nol – Flamencura

20.20 Uhr Onda Fla­men­ca – Azabache

20.40 Uhr Gipsy for Life

„Zum Fran­ken­dorf“: ab 16 Uhr „Die Saitenspringer“

Frei­tag, 14. April, ab 16 Uhr: „Trefft eure Ido­le: Prin­zes­sin­nen, Super­hel­den und Movie­stars“. Hin­ter die­sem Pro­gramm­punkt ver­birgt sich gro­ßes Kin­der­glück! Denn die Figu­ren, die an die­sem Tag die Gas­sen und Stra­ßen des Volks­fe­stes bevöl­kern, lösen zau­ber­haf­te Momen­te aus. Oft wis­sen die Eltern gar nicht, woher ihre Lieb­sten die­se Figu­ren, Elsa, Eis­kö­ni­gin, Aschen­put­tel … ken­nen. Aber auf magi­sche Wei­se sind die­se pracht­vol­len Gestal­ten jedem Wesen zwi­schen vier und 14 Jah­ren bekannt. Logisch, dass wir vom Volks­fest kei­ne Mühen scheu­en, mög­lichst vie­le davon einzuladen!

Volksfest’gschichtn: Ali­na, die Prinzessinnen-Unternehmerin

Kur­zer Anruf am ver­gan­ge­nen Diens­tag bei Ali­na Pfört­ner, der Frau hin­ter „Prin­zes­sin­nen­events“, um zu checken, auf wel­che Figu­ren wir uns am Volks­fest freu­en dür­fen: „Sie wer­den es nicht glau­ben, ich war an allen drei Tagen ganz pri­vat auf dem Volks­fest. Mit Freun­din­nen, mit mei­nem Freund und mit der Fami­lie“, erzählt die gebür­ti­ge Für­the­rin, die „ein tota­ler Nürn­ber­ger Volks­fest-Fan ist.“ Auch beruf­lich ist die jun­ge Unter­neh­me­rin, die die­ses Jahr noch ihren Bache­lor-Abschluss in Betriebs­wirt­schaft machen wird, am Volks­fest dabei: Die 21-jäh­ri­ge kommt mit 15 „inspi­rier­ten Cha­rak­te­ren“, das ist fast ihr gan­zes Auf­ge­bot an ver­wan­del­ten Gestal­ten, zum Dut­zend­teich: Freu­en wir uns auf die Eis­kö­ni­gin und ihre Schwe­ster Anna mit ihrem lusti­gen Schnee­mann Olaf, Rapun­zel, Bel­le und Ari­el­le die Mee­res­prin­zes­sin, Ali­ce aus dem Wun­der­land, Spi­der­man, Bat­man, Cap­tain Ame­ri­ca und Black Widow, Lady­bug, Paw Pat­rol Hun­de und Pirat Jack Spar­row. Jede*r Darsteller*in trägt auf­wän­di­ge Ver­klei­dung, Perücke, ist sorg­fäl­tig geschminkt, besitzt ein­schlä­gi­ge Acces­soires und sieht dem Vor­bild täu­schend ähnlich.

Im Jahr 2020, kurz bevor Coro­na das Land lahm­leg­te, ent­schloss sich Ali­na Pfört­ner, einen Traum ihrer Kind­heit und Jugend in eine viel­ver­spre­chen­de Unter­neh­mung umzu­set­zen. Seit­dem ver­zau­bert sie mit ihren Mitarbeiter*innen Geburts­ta­ge, Fir­men­ju­bi­lä­en, das Volks­fest, Ein­kaufs­zen­tren mit den Besu­chen ihrer mär­chen­haf­ten Figu­ren. Die Darsteller*innen sind Freun­de, Fami­li­en­mit­glie­der, Stu­di­en­kol­le­gin­nen und nicht zuletzt ihr Lebens­ge­fähr­te. Sie ver­wan­deln sich in jene Figu­ren, die sie „inspi­rier­te Cha­rak­te­re“ nennt, die Dis­neys Eis­prin­zes­sin oder den kari­bi­schen Pira­ten Jack Spar­row, für Comic­stars der ame­ri­ka­ni­schen Groß­ver­la­ge DC oder Mar­vel Enter­tain­ment und vie­len Mär­chen­fi­gu­ren ähneln. Doch in den Augen der Kin­der wer­den gro­ße Träu­me war, wenn sie, schein­bar leib­haf­tig, auf ihre Ido­le tref­fen. Die unter­hal­ten sich mit den Kin­dern auf Augen­hö­he über ein Leben als Pirat, als Aschen­put­tel oder Meer­jung­frau, ver­ra­ten klei­ne „Geheim­nis­se“ und las­sen sich als Höhe­punkt mit Kin­dern und Fami­li­en fotografieren.

„Für mich ist die­ser Beruf ein Traum, alles, was ich lie­be, alle mei­ne Lei­den­schaf­ten kom­men zum Tra­gen“, schwärmt Ali­na, und ihre Augen leuch­ten. Sie hat in der Schu­le Thea­ter gespielt, war Mit­glied der Cadolz­bur­ger Burg­fest­spie­le. Schon immer lieb­te sie Ver­klei­dun­gen und sie ist eine bril­lan­te Stand-up-Geschich­ten­er­zäh­le­rin. Mit Kin­dern zu plau­dern und sie gleich­zei­tig zu schmin­ken ist ihr eben­so geläu­fig, wie sich selbst mit Make-up zu ver­wan­deln, in vol­lem Ornat in eine Schnee­prin­zes­sin, Aschen­put­tel oder Nym­phe; dann erken­nen selbst Freun­de sie erst auf den zwei­ten Blick. „Das ist nicht irgend­ein auf­re­gen­der Job, das ist eine ganz spe­zi­el­le Auf­ga­be und das gilt auch für mei­ne Mit­strei­te­rin­nen“, sagt sie über­zeugt. Ihre Kostü­me, es sind an die hun­dert ins­ge­samt, ersteht sie im Fach­han­del. Eine Freun­din, geschick­te Schnei­de­rin, hilft beim Umnä­hen und Per­fek­tio­nie­ren und selbst ist sie eine Mei­ste­rin im Ver­edeln von Klei­dern durch Glit­zer­stei­ne und Borten.

So ist mit viel Fleiß aus einer Beru­fung eine Unter­neh­mung gewor­den, die sie in ganz Deutsch­land anbie­tet. In vie­len gro­ßen Städ­ten gibt es Mitarbeiter*innen, die mit Kostü­men aus­ge­stat­tet wur­den und jeder­zeit bereit sind, zum Geburts­tags­be­such oder zur fest­li­chen Märchenstunde.

Auf dem Nürn­ber­ger Früh­lings­fest sind die­se magi­schen Momen­te für die Besu­cher natür­lich kosten­los, wie das gesam­te Kulturprogramm.

Mehr Infos: https://​www​.prin​zes​sin​-buchen​.com/

Ter­mi­ne am Frei­tag, 14. April 2023

Fest­zelt Papert: Ab 18 Uhr „Let’s have a Par­ty”. Spit­zen­gau­di mit den „Bay­ern­män”

Das Dorf „Zum alten Kuckuck“: 17–22 Uhr: Das Trio „Nor­bert & Fri­ends“ spielt live

Fran­ken­dorf: ab 16 Uhr: Trio Harmony

Ab 22.15 Uhr: Das gran­dio­se Volks­fest Hoch­feu­er­werk / Musik­feu­er­werk / Nacht der 1000 Lichter