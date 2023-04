Der Sozi­al­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Mon­tag, 17. April 2023, um 16 Uhr, zu sei­ner näch­sten tur­nus­mä­ßi­gen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem ein Bericht über die Arbei­ten an einem senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zept für die Stadt Bay­reuth. Neben einer umfas­sen­den Bestands­auf­nah­me wur­den in den ver­gan­ge­nen Mona­ten für ein­zel­ne Hand­lungs­fel­der Emp­feh­lun­gen für kon­kre­te Maß­nah­men erar­bei­tet, die eine stra­te­gi­sche Aus­rich­tung der kom­mu­na­len Senio­ren­ar­beit zum Ziel haben. Hier­zu wur­den 13 The­men­work­shops mit über 500 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern aus der Bür­ger­schaft ver­an­stal­tet. Der dar­aus ent­stan­de­ne Maß­nah­men­plan wird den Mit­glie­dern des Sozi­al­aus­schus­ses vorgestellt.

Ein­zel­ne Pro­jek­te, wie etwa ein News­let­ter für Senio­rin­nen und Senio­ren, der Ein­satz von Digi­tal­lot­sen, die sich bei der Ver­mitt­lung digi­ta­ler Kennt­nis­se an älte­re Men­schen enga­gie­ren, oder die Schaf­fung einer Anlauf­stel­le Pfle­ge als neu­es Bera­tungs­an­ge­bot, sind bereits in der Umsetzung.

Die Tages­ord­nung der Sit­zung steht auf der Home­page der Stadt Bay­reuth (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.