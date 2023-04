Seit 2004 ruft die Mina­rel­quel­le „Bad Bramba­cher“ zum gro­ßen Früh­jahrs­putz auf Ober­fran­kens Spiel­plät­zen auf. In die­sem Jahr fin­det die Akti­on am 01.04. und am 15.04.2023 statt und auch in Kulm­bach brin­gen Ehren­amt­li­che ver­schie­de­ne Spiel­plät­ze auf Vordermann.

So lädt der Natur- und Umwelt­bei­rat der Stadt Kulm­bach zur „Zamm-geht’s“-Aktion am 15. April 2023 um 11:00 Uhr auf dem Gelän­de des ehem. Kauf­plat­zes ein. Die Initia­to­ren möch­ten das Are­al von Müll und Unrat befrei­en und laden alle Frei­wil­li­gen ein, sich am Sams­tag an die­ser Akti­on zu betei­li­gen. Für Geträn­ke und eine klei­ne Brot­zeit ist gesorgt. Die Bevöl­ke­rung ist herz­lich ein­ge­la­den, mit anzupacken.

Bei Fra­gen kann man sich bei der Stadt Kulm­bach mel­den: 09221/67900 oder theresa.​weggel@​stadt-​kulmbach.​de