Vom 17. April bis 2. Mai kön­nen die Plan­un­ter­la­gen online sowie im Rat­haus ein­ge­se­hen werden

Die Stadt Bay­reuth erar­bei­tet der­zeit die pla­nungs­recht­li­chen Grund­la­gen für ein neu­es Wohn­ge­biet am Eichel­berg. Ab Mon­tag, 17. April, kann der Bebau­ungs­plan­ent­wurf online ein­ge­se­hen wer­den. Er liegt dann auch im Neu­en Rat­haus zur Ein­sicht aus. Mit ihm ver­folgt die Stadt das Ziel, ein Wohn­ge­biet land­schaft­li­cher Prä­gung mit dif­fe­ren­zier­ten Woh­nungs­an­ge­bo­ten zu ent­wickeln. Das neue Bau­ge­biet soll sich von der Bebau­ungs­struk­tur in das bestehen­de Wohn­ge­biet Colmdorf/​Eichelberg ein­fü­gen. Im zen­tra­len Bereich sind Rei­hen­häu­ser und ein Mehr­fa­mi­li­en­haus geplant. Anson­sten sind neben Dop­pel­häu­sern schwer­punkt­mä­ßig Ein­fa­mi­li­en­häu­ser im Plan­ge­biet vorgesehen.

Der Bebau­ungs­plan­ent­wurf liegt mit wei­te­ren umwelt­be­zo­ge­nen Infor­ma­tio­nen bis ein­schließ­lich 2. Mai im Stadt­pla­nungs­amt, Neu­es Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss (öffent­li­che Plan­auf­la­ge) wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­zei­ten (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Mitt­woch von 8 bis 18 Uhr und Frei­tag von 8 bis 12 Uhr) zur Ein­sicht aus. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen par­al­lel auf der Home­page der Stadt Bay­reuth unter www​.bay​reuth​.de/​b​a​u​l​e​i​t​p​l​a​n​v​e​r​f​a​h​ren ein­ge­se­hen werden.

Der Stadt­rat Bay­reuth hat in sei­ner Febru­ar-Sit­zung der vor­lie­gen­den Pla­nung zuge­stimmt und die Ver­wal­tung mit den wei­te­ren pla­nungs­recht­li­chen Schrit­ten beauf­tragt. Im Zuge der erneu­ten Betei­li­gung der Öffent­lich­keit und der Behör­den vom 6. bis 27. März war die neue­ste Ent­wäs­se­rungs­pla­nung online nicht ver­füg­bar. Daher wird die­ser Ver­fah­rens­schritt nun­mehr wiederholt.

Alle bereits in der Zeit vom 6. bis 27. März ein­ge­gan­ge­nen Stel­lung­nah­men wer­den in die Abwä­gung ein­ge­stellt. Wäh­rend der Aus­le­gungs­frist besteht die Gele­gen­heit, sich zur Pla­nung zu äußern und sie zu erör­tern. Ger­ne kön­nen Fra­gen tele­fo­nisch oder per Mail gestellt wer­den. Soweit eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me und Erör­te­rung der Pla­nung im Rat­haus gewünscht wird, wird um eine Ter­min­ver­ein­ba­rung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 gebe­ten. Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Stadt­pla­nungs­am­tes ste­hen für Aus­künf­te grund­sätz­lich mon­tags bis frei­tags von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf am Nach­mit­tag ger­ne zur Ver­fü­gung. Stel­lung­nah­men kön­nen nur zu den im aktu­el­len Bebau­ungs­plan­ent­wurf geän­der­ten Inhal­ten abge­ge­ben wer­den Nicht frist­ge­recht abge­ge­be­ne Stel­lung­nah­men kön­nen bei der wei­te­ren Beschluss­fas­sung über den Bau­leit­plan unbe­rück­sich­tigt bleiben.